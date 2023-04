L’inflation chinoise touche un point bas

La Chine n’a pas de problème d’inflation. Les chiffres de la dynamique des prix pour mars sont au plus bas depuis 18 mois : l’inflation cœur (qui exclut les éléments volatils, énergie et nourriture) n’atteint que 0,7% contre 0,6% en février, tandis que le consensus tablait sur une progression de 1%. Surtout, la chute de l’indice des prix à la production (PPI) s’accélère, atteignant 2,5% en mars (contre -1,4% en février).

Les deux chiffres signalent que la reprise ne s’est pas concrétisée par un rebond important de l’activité. De fait, les entreprises cherchent à capter les consommateurs plus qu’à préserver leurs bénéfices. ING remarque ainsi que «l’habillement, un indicateur fiable du comportement du consommateur moyen, a augmenté de 0,8 % en glissement annuel, ce qui signifie que le consommateur moyen continue de dépenser. La concurrence entre les détaillants durant la reprise pourrait avoir limité les augmentations de prix et comprimé les bénéfices». La faiblesse des PPI signale par ailleurs une baisse de la demande à l’export, qui pèse sur le secteur industriel et limitera le potentiel de rebond de l’économie chinoise.

Soutien

Reste à déterminer dans quelle mesure la banque centrale (PBoC) pourra soutenir l’activité. «L'économie n’est certainement pas très dynamique et fonctionne en dessous de son potentiel, résument les stratégistes de Société Générale. Les autorités disposent donc d’une marge de manœuvre pour soutenir la croissance si nécessaire. Cela est aussi de bon augure pour les pays développés, dans la mesure où les importations en provenance de Chine n’aggraveront pas les pressions sur les prix».

Certes, les faibles pressions inflationnistes offrent davantage de marge de manœuvre à la PBoC pour soutenir la croissance du crédit (en diminuant notamment les taux de sa facilité de prêts à moyen termes). Mais une baisse des taux creuserait le différentiel avec le reste des banques centrales, sans compter que les marchés pourraient y lire un signe de faiblesse de l’économie chinoise. La PBoC prendrait le risque de déclencher des sorties de capitaux, alors que les investisseurs étrangers tardent à revenir vers le pays.

Les indices locaux baissaient avec les données d’inflation : le CSI 300 et le Shanghai Composite perdaient 0,1% mardi, et le yuan stagnait face au dollar, à 6,885.