L’inflation britannique ralentit plus fortement que prévu

La baisse de l’inflation se confirme au Royaume-Uni. L’indice des prix à la consommation est tombé en juin tout juste sous les 8% pour la première fois depuis un an, à 7,9%. Elle était encore au-dessus des 10% en mars, et de 8,7% en mai, selon le Bureau britannique des statistiques.

Le ralentissement est plus rapide que prévu, les économistes ayant anticipé une inflation à 8,2%. Il a largement profité d’une baisse des prix à la pompe, notamment le pétrole et le diesel. L’alimentation hors-alcool et l’hôtellerie-restauration ont été les deux autres principaux contributeurs à la baisse de l’inflation. « Il s’agit du deuxième mois de décélération de l’inflation alimentaire en glissement annuel, ce qui prouve à nouveau qu’elle a dépassé son pic », écrivent les auteurs de la lettre UK Economics Research de chez Barclays.

Les bonnes nouvelles s’étendent aussi à l’inflation sous-jacente, qui exclut l’énergie, l’alimentation, l’alcool et le tabac. Celle-ci a enregistré sa première baisse depuis janvier, à 6,9%, soit 0,2 point de pourcentage plus bas que le consensus.

A lire aussi:

Les marchés anticipent un taux terminal plus faible de la part de la Banque d’Angleterre

Le niveau du taux terminal outre-Manche revient au centre des débats entre économistes, alors que l’objectif d’inflation de 2% est encore bien éloigné. « Le travail n’est pas encore terminé pour la Banque d’Angleterre. Étant donné que la croissance des salaires et l’inflation dans les services restent plus fortes que prévu par la Banque en mai, et que les signes d’un retournement de l’inflation ne sont que timides pour l’instant, les taux d’intérêt seront encore relevés », note Sebastian Vismara, économiste financier chez BNY Mellon Investment Management.

Les marchés s’attendent toujours à une hausse de 50 points de base en août. Mais le taux terminal implicite extrait des swaps de taux continue de baisser, et s'établit désormais à 5,9% pour le premier trimestre 2024, soit 50 points de base en moins par rapport au pic des estimations de début juillet. Le consensus médian des économistes sur le taux terminal s'établit lui à 5,75% pour le quatrième trimestre 2023.

A lire aussi: