L’inflation annuelle au plus bas depuis un an aux Pays-Bas

Le taux d’inflation annuel est confirmé à 7,6% pour janvier, son niveau le plus bas depuis février dernier selon l’institut statistique CBS, principalement grâce à une baisse des prix de l’énergie (-3,4% après +30%), et en particulier du gaz (-19,3%). En rythme mensuel, les prix à la consommation ont chuté de 1,4% en janvier (+0,5% en décembre). L’indice HICP aux normes européennes ressort à +8,4% en glissement annuel en janvier, après +11% en décembre.

Les coûts d’achats ont également été plus modérés pour le logement (+4,5% après +12,4% en décembre) – un plus bas depuis septembre 2021 -, les vêtements (+9,6% après +11,3%), les loisirs (+5,4% après 5,8%), et les meubles/équipements de la maison (+10,1% après +11,2%). En revanche, la hausse des prix atteint un nouveau record pour l’alimentation, à +17,3% après +16,8% en décembre. L’inflation s’est également accélérée à 5,3% (après 4,0%) pour les transports, ainsi que pour les services (+5,3% après +4,6%).

Globalement, l’inflation sous-jacente (hors énergie, alimentation, alcool et tabac) a atteint un nouveau record de 6,4%, après une accélération de 6,2% en décembre.