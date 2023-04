L’euro reprend des couleurs face au dollar

Cahin-caha, l’euro se raffermit face au dollar. Si l’incertitude sur la trajectoire de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale (Fed) contribue aux mouvements erratiques des derniers jours, les marchés commencent à intégrer l’idée que la BCE pourrait encore monter ses taux, quand la Fed baisserait les siens. L’euro est ainsi remonté à son plus haut niveau depuis avril 2022 face au dollar, à 1,108, avant de retomber à 1,095 lundi, dans l’après-midi. La devise a gagné 14,2% depuis son point le plus bas, atteint le 27 septembre, à 0,959.

L’état de l’économie américaine est au cœur des incertitudes. L’inflation et l’indice des prix à la production, inférieurs aux attentes, mercredi et jeudi derniers, ont ainsi soutenu les anticipations d’un demi-tour monétaire de la Fed plus rapide que prévu. A l’inverse, les attentes d’inflation sur un an ont augmenté à 4,6%, contre 3,6% en mars, selon les données de l’université du Michigan. Et vendredi, les déclarations restrictives (hawkish) du gouverneur Christopher Waller, qui a plaidé pour une poursuite des hausses de taux, ont contribué à faire retomber la paire euro/dollar sous les 1,10. Les marchés s’attendent désormais à un taux terminal atteint en juin, contre mai il y a une semaine.

Ecart de taux

En zone euro, l’ordre de bataille pour la réunion de politique monétaire du 4 mai commence à se dessiner. Certains gouverneurs ont ainsi évoqué une hausse de 50 points de base (pb), comme Robert Holzmann ou Martins Kazaks, tandis que les gouverneurs plus accommodants, comme Mario Centeno, proposent une pause dans les hausses. La dirigeante de la BCE, Christine Lagarde, a toutefois prévenu qu’une «incertitude très importante» continuait de brouiller la trajectoire de l’inflation européenne, malgré sa baisse record en mars.

Signe que le marché est sensible à ces déclarations, les investisseurs s’attendent à l’équivalent d’une hausse de 25 pb pour mai, et une baisse de taux qui ne débuterait qu’à partir de décembre. L’écart de taux entre dollar et euro est donc voué à se réduire même si cela pourrait prendre plus de temps, poussant encore davantage l’euro à la hausse. Le différentiel de taux réel à cinq ans entre la zone euro et les Etats-Unis est ainsi passé de -1,6 point en janvier à -1,1 point.

Plateau

A moyen terme se dégage le scénario d’un plateau voire d’une décrue du dollar. «Les conditions du marché continuant de se stabiliser, il semble désormais probable que la Fed relève une dernière fois ses taux de 25 points de base en mai, avant de faire une pause», explique ING. L’indice MOVE de volatilité des taux américains, auquel le dollar est en partie corrélé, est retombé à ses niveaux plus faibles de début mars. «Cette hausse de 25 points de base étant désormais intégrée dans les cours, le dollar n’aura peut-être pas besoin de se renforcer davantage à court terme», poursuit ING, sauf à ce que de nouvelles déclarations ne crédibilisent la poursuite du resserrement évoquée par Christopher Waller. Plusieurs gouverneurs de la Fed doivent s’exprimer cette semaine.

Un élément d’actualité pourrait ajouter à la volatilité dans les prochains mois. Les recettes fiscales, publiées le 18 avril, permettront au marché de calculer la marge de manœuvre dont le Trésor disposera avant un éventuel shutdown (la fermeture des administrations fédérales), voire un défaut.

Enfin, les termes de l’échange se sont améliorés pour l’UE, à des niveaux comparables à ceux d’avant la crise ukrainienne. La baisse des cours des matières premières énergétiques l’explique pour beaucoup. Un sous-indice Bloomberg de l’énergie a perdu 44% depuis son point le plus haut atteint en août. «La devise a presque parfaitement retracé sa performance de 2022, les importateurs de matières premières surperformant les exportateurs compte tenu de l’effondrement des cours», résument les stratégistes de Deutsche Bank. Désormais, «la prochaine étape du rallye doit maintenant être alimentée par une faiblesse plus générale du dollar plutôt que par la force de l’euro observée jusqu’à présent. Une hausse vers 1,15-1,20 serait un objectif raisonnable, mais un affaiblissement plus large du dollar et une Fed plus accommodante sont probablement nécessaires».

En attendant une direction claire, les marchés resteront volatils.