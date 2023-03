L’Espagne réduit de 5 points son ratio de dette sur PIB

En 2022, le ratio de dette publique sur PIB de l’Espagne s’est amélioré de 5 points, à 113,1 points, a annoncé vendredi la Banque d’Espagne. C’est la plus forte baisse jamais enregistrée en un an par le pays après une hausse de 20 points de pourcentage pendant la crise du Covid.

Cette réduction de l’endettement est aussi plus importante que prévu par le gouvernement qui anticipait une baisse de 3 points. Nadia Calvino, la ministre de l’Economie de la coalition de gauche a expliqué cette performance par une croissance supérieure aux prévisions (+5,5% en 2022) et une politique budgétaire responsable. La forte croissance et l’inflation élevée ont également contribué à une augmentation des recettes fiscales supérieure aux prévisions.

La dette publique s’élevait à 1.500 milliards d’euros fin 2022. Le ratio de dette sur PIB avait atteint un plus haut de 118,7% fin 2021.