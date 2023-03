Les ventes au détail surprennent encore au Royaume-Uni

Les ventes au détail ont augmenté de 0,5% en rythme mensuel en janvier après une baisse de 1,2% en décembre (révisée au lieu de -1%), dépassant de beaucoup les prévisions d’une baisse de -0,3%.

Selon les données définitives publiées vendredi par l’Office for National Statistics (ONS), les volumes des ventes du commerce de détail hors magasin (commerce en ligne) ont augmenté de 2%, et les ventes des magasins non alimentaires de 0,6%, les détaillants indiquant que la croissance a été soutenue par les promotions de janvier.

De plus, les ventes de carburant automobile ont augmenté de 1,7% avec la baisse des prix à la pompe.

En revanche, les ventes des magasins d’alimentation ont diminué de 0,5%, les clients achetant moins en raison de l’augmentation des prix. «Après la forte chute de décembre, les ventes au détail ont légèrement augmenté en janvier, bien que la tendance générale reste à la baisse», a déclaré le directeur des statistiques économiques de l’ONS, Darren Morgan. Elles restent pourtant encore inférieures de 1,4% à leurs niveaux pre-covid (février 2020).