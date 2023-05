Les ventes au détail déçoivent au Royaume-Uni

Le rebond des ventes au détail au Royaume-Uni en décembre ne s’est pas matérialisé. Contre toute attente, ces dernières ont reculé de 1% le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient une hausse de 0,5%, après un recul de 0,5% en novembre, selon les données publiées vendredi par l’ONS (The Office for National Statistics). En rythme annuel, elles se sont contractées de 5,8% (contre -4,1% attendu).

Les économistes anticipaient un rebond de la consommation en décembre alors que les distributeurs avaient publié des ventes supérieures aux attentes pendant les fêtes de fin d’année. «Cela suggère que les consommateurs ont réduit leurs dépenses face à la baisse de leur pouvoir d’achat», juge George Buckley, économiste chez Nomura. Les ventes au détail (hors carburant) ont diminué de 1,3% au quatrième trimestre, ce qui contribue négativement au PIB sur la période.

Une enquête dévoilée plus tôt dans la journée par l’institut GfK a par ailleurs montré une première baisse en trois mois de la confiance des consommateurs depuis le début du mois de janvier à -45, son plus faible niveau depuis au moins 1974. Ce qui signifie que la consommation serait également faible en ce début d’année, selon l’économiste de Nomura.

Ces données sont de nouveau mitigées pour la Banque d’Angleterre qui se bat contre une inflation certes en baisse en décembre mais qui reste élevée et progresse dans les services. D’une part cela signifie qu’il y a potentiellement moins de pressions sur l’inflation mais d’autre part que le risque de récession et non d’un atterrissage en douceur persiste.