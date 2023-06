Les styles croissance et qualité poursuivent leur tendance

Au mois de mai, les banques centrales ont poursuivi leurs mesures de resserrement monétaire, mais semblent désormais proches d’atteindre leurs taux d’intérêt finaux. En effet, plusieurs signes montrent que les hausses de taux commencent à avoir l’effet escompté et que l’activité ralentit sans toutefois s’écrouler. Comme c’est le cas depuis le début de l’année déjà, le marché a semblé apathique face aux nouvelles données macroéconomiques. Les volatilités ont connu quelques rebonds, principalement en raison des débats autour du plafond de la dette, mais elles sont restées globalement modérées dans un régime de risque faible.

Dans ce contexte plus serein, les marchés ont surtout réagi aux nouvelles concernant l’intelligence artificielle, ce qui a largement profité aux grandes entreprises technologiques et explique la surperformance du marché américain par rapport à son homologue européen. Ainsi, le mois de mai a été marqué par les nettes surperformances des styles de Qualité et de Croissance aux États-Unis (+10.3% pour le MSCI US Growth et +8.8% pour le MSCI US Quality). En Europe, bien que de moindre ampleur, la croissance a également surperformé (0,5% pour le MSCI Europe Growth) et les petites capitalisations européennes ont légèrement rebondi, enregistrant une augmentation de 0,2% pour le MSCI Europe Small Caps.