Les risques liés à l’inflation chinoise s’éloignent pour le reste du monde

La réouverture chinoise suit une dynamique qui lui est propre. Alors que la fin des mesures sanitaires avait été inflationniste dans le reste du monde, l’inflation chinoise a atteint 0,1% en glissement annuel en avril, le niveau le plus bas depuis février 2021, contre 0,7% en mars, selon des chiffres publiés jeudi par le Bureau national des statistiques (BNS). L’inflation sous-jacente, qui exclut aliments et énergie, est toutefois en hausse de 0,7% en avril, comme en mars, signe que le ralentissement de la dynamique des prix est d’abord lié aux catégories volatiles.

Pour autant, ce moindre tempo pourrait se poursuivre : les prix à la production ont chuté pour le septième mois consécutif en avril, diminuant de 3,6% sur un an contre une baisse de 2,5 % le mois précédent. En parallèle, des données sur les prêts publiés le même jour par la banque centrale (PBoC) montrent un affaiblissement de la production de crédit pour l’ensemble des catégories (entreprises et ménages). La croissance de la masse monétaire M2, la mesure la plus large de la masse monétaire, a ainsi ralenti pour atteindre 12,4% sur un an en avril, son rythme le plus lent de l’année.

La faiblesse de la reprise met la banque centrale sous pression : même si l’objectif de croissance est peu élevé cette année, la banque centrale pourrait devoir apporter davantage de liquidité à l’économie. «Les données indiquent que la PBoC dispose d’une certaine marge de manœuvre pour maintenir une politique accommodante, mais compte tenu de la nature décalée des données, il semble qu’un assouplissement plus important requerra des chiffres plus faibles» pour se matérialiser, tempèrent les stratégistes de Société Générale.

Soulagement

De l’international, ces données rassurent. La BCE avait par exemple identifié la réouverture de l’économie chinoise comme un facteur potentiel d’inflation. Mais «le risque inflationniste lié à la reprise chinoise ne s’est pas matérialisé : le rebond plus lent que prévu ne met pas sous pression le prix des matières premières, et il n’y a pas eu de plan de relance comme en 2014, par exemple», constate Alexandre Hezez, stratégiste du Groupe Richelieu. Ce plan avait été très consommateur en matières premières. «Pour autant, les interrogations demeurent. En fin d’année, si la reprise chinoise est bien enclenchée et que l’immobilier se reprend, les cours des denrées de base pourrait de nouveau être mis sous pression» et relancer la dynamique inflationniste dans les pays développés.