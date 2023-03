Les rachats de couverture soutiennent encore les actions

Le rallye sur les marchés actions est à la hauteur du montant des rachats de positions vendeuses ces dernières semaines. A Wall Street, il s’élèverait à 300 milliards de dollars, selon les estimations de JPMorgan. Une vague qui justifie à elle seule le rebond de 15% de l’indice S&P 500 depuis son point bas en octobre 2022 et de 17% du Nasdaq depuis décembre. Le mouvement s’est accentué en début d’année alors que le rallye s’est accéléré, notamment sur les valeurs de croissance (hausse de 14% du Nasdaq depuis le début de l’année), les investisseurs, qui avaient démarré 2023 avec un positionnement défensif face au risque de récession, ayant dû couper leurs positions à mesure que le marché rebondissait et que le scénario d’un atterrissage en douceur de l’économie et d’un pivot des banques centrales faisait son chemin.

Le positionnement des investisseurs, qui n’avait pas été aussi négatif sur les actions en 10 ans en octobre dernier est revenu proche de la neutralité. Ce retournement a surtout été alimenté par les hedge funds, et plus particulièrement les fonds systématiques. «Le rallye du marché depuis les points bas d’octobre a été en grande partie été poussé par les rachats de couverture, indique également Emmanuel Cau, stratégiste chez Barclays. C’est clairement visible en Europe où les positions shorts sur l’indice Euro Stoxx 600 ont été divisées par deux par rapport à leur récent point haut.» Le positionnement sur le marché actions des hedge funds macro et des CTA est au plus haut depuis janvier 2022. Un rebond qui semble toutefois être allé trop loin, trop vite, pour de nombreux investisseurs.

{"title":"","image":"298564","legend":"","credit":""}