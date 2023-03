Les prix du blé retombent avec l’accord de la Russie sur le corridor en Ukraine

Les contrats à terme sur le blé ont chuté de plus de 6% à 9 dollars/boisseau mercredi à Chicago (CME), et de 5% à 341 euros/tonne à Paris (Euronext), après la reprise de l’activité des navires transportant des céréales à la sortie des ports ukrainiens de la mer Noire. La Russie a annoncé qu’elle acceptait de reprendre l’accord signé fin juillet et garantissant un corridor sécurisé pour les navires transportant des céréales. Cette décision intervient après que Moscou a soudainement décidé le 29 octobre de mettre fin à l’accord en invoquant des problèmes de sécurité pour ses propres navires militaires après l’attaque dans le port de Sébastopol (en Crimée).