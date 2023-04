Les prix de l’alimentaire font bouillir l’inflation

L’inflation alimentaire ne cesse de progresser en zone euro, et les pressions sur les prix y sont les plus intenses parmi les secteurs mesurés par les paniers de consommation, s’est inquiété Philip Lane, chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE) début avril. De fait, à l’échelle française, le rythme de hausse des prix alimentaires ne cesse de progresser. Cette croissance explique la stagnation du chiffre d’inflation global, malgré la chute des prix de l’énergie.

Une telle dynamique est d’autant plus surprenante que les cours mondiaux des matières premières agricoles sont en baisse, après s’être envolés au début de la guerre en Ukraine. L’indice Bloomberg des matières premières agricoles a ainsi diminué de 11% par rapport à son pic atteint en mai 2022 - mais les niveaux actuels demeurent toujours 35% au-dessus de leurs niveaux de janvier 2021.

Transmission

D’une part, il faut de deux à trois trimestres pour que les prix sur les marchés se répercutent sur les prix à la consommation. «Les cours sur les marchés mondiaux se transmettent avec retard au reste de la chaîne de production», explique Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l’Insee. Les prix agricoles à la production, en «sortie de ferme», ont déjà amorcé leur décrue, tandis que les prix agroalimentaires, en sortie d’usine, n’ont pas commencé à baisser.

La transmission n’est d’ailleurs pas totale : même pour les aliments frais, les prix de production peuvent être déformés par le coût du carburant ou des salaires. Ces coûts additionnels peuvent progresser à leur tour et contribuer à maintenir la dynamique des prix, même si celle-ci est d’abord liée aux prix élevés des marchés mondiaux, explique un économiste.

Par ailleurs, les renégociations annuelles entre producteurs et distributeurs, ayant pris fin le 28 février, ont aussi contribué à décaler la transmission des prix dans le temps. L’inflation alimentaire en Espagne, par exemple, a atteint les 10% dès février 2021, un niveau dépassé en octobre de la même année en France. Une partie des produits alimentaires (marques distributeurs, aliments frais) n’est toutefois pas concernée et réagit plus rapidement aux mouvements de prix sur les marchés mondiaux.

Ainsi, l’ensemble des hausses de prix sur les marchés n’ont pas été transmises. L’indice agrégé des prix des matières premières agricoles importées se situe toutefois encore environ 50% au-dessus de son niveau de début 2021, tandis que les prix agricoles à la production (hors fruits et légumes) sont 30% au-dessus de leur niveau de janvier 2021 -contre 17% pour les prix alimentaires à la consommation (hors frais).

Politique de prix

Au-delà des pressions sur les prix des intrants, la dynamique de prix s’explique aussi par les politiques des entreprises. «Les comportements de marge des producteurs ont pu contribuer à soutenir les hausses de prix fin 2022», abonde Julien Pouget. Le taux de marge des entreprises agroalimentaires au dernier trimestre 2022 est ainsi de 44%, supérieur de 6 points de pourcentage à son niveau de 2018 (38%). Pour le moment, cela s’apparente toutefois davantage à un rattrapage, tempère le prévisionniste, puisque ces marges ont été comprimées en 2021 : fin 2021 le taux de marge dans ce secteur avait chuté sous 30%. «Les distributeurs ont reconstitué leurs marges en 2022, souligne un spécialiste du secteur agro-industriel. De fait, la loi Egalim encadre les hausses de prix des matières premières, mais les produits alimentaires transformés intègrent aussi des coûts de transport, d’énergie… sur lesquels les distributeurs peuvent jouer dans leurs négociations avec les industriels pour acheter à coût plus faible et dégager des marges plus importantes». Ces comportements décaleront d’autant le ralentissement des hausses de prix alimentaires.

Politique monétaire

Face aux hausses de prix, «la demande s’adapte», remarque Emilie Dubuc, consultante chez Alixpartners. L’Insee, dans sa dernière enquête de conjoncture, remarquait que deux ménages sur trois déclaraient avoir changé leurs habitudes de consommation pour faire face aux hausses de prix. La consommation alimentaire a d’ailleurs chuté de 4,6% en 2022, selon l’institut. Les consommateurs évitent les aliments plus coûteux, dont la viande, et se reportent vers des marques ou des distributeurs moins chers. Ces pressions sur la demande poussent déjà l’offre à réagir. «Les distributeurs adaptent leur assortiment, en rationalisant leur assortiment pour s’adapter aux besoins- ce qui permet de massifier les achats et de diminuer les prix. L’accent est aussi mis sur les prix de certains produits - marques distributeurs ou produits très concurrentiels», explique le spécialiste.

Pour autant, si les prix peuvent baisser de manière ponctuelle, une désinflation n’aura sans doute pas lieu. «Historiquement, les prix alimentaires évoluent en ‘marches d’escalier’, explique un économiste. Les périodes de stagnation des prix alternent avec de brèves périodes de hausses, mais les prix ne baissent pas». De fait, les prix de l’alimentaire n’ont jamais baissé de plus de 2% en un an. En 2009 par exemple, alors que l’indice des prix de la FAO avait chuté de 22%, les prix alimentaires pour le consommateur étaient restés stables.

Le sujet est pourtant essentiel pour la conduite de la politique monétaire. De fait, les dépenses alimentaires sont contraintes, répétées, et représentent une part importante (autour de 20%) du panier : quel que soit le niveau des taux d’intérêt, les ménages doivent se nourrir, et font l’expérience de tensions sur les prix à chaque passage en caisse. De quoi leur fournir davantage d’arguments pour plaider des hausses de salaires qui pousseraient l’inflation à la hausse. Les inquiétudes de Philip Lane ne sont pas infondées.