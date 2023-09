Les prix dans l’immobilier américain résistent en dépit de la baisse d’activité

Le marché immobilier américain offre deux visages. «Nous avons eu quelques publications de données sur le logement aux États-Unis qui dressent un tableau divergent», remarque Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank. D’un côté, un net ralentissement de l’activité depuis plusieurs mois. De l’autre, des prix de vente qui repartent à la hausse.

Côté pile, à savoir celui des transactions immobilières et de la confiance des acteurs de ce marché, tous les indicateurs ont viré au rouge. Dernier en date, les ventes de maisons neuves ont chuté de 8,7% en août à 675.000 en rythme annualisé, selon les données publiées mardi par le département du commerce, ce qui est plus que prévu, après une progression de 5,8% en juillet (données revues en nette hausse). Le consensus s’attendait à un repli à 698.000 par rapport aux 714.000 ventes initialement annoncées en juillet. Le chiffre d’août est le plus bas depuis cinq mois et la baisse est la plus importante depuis septembre 2022. Même si ces données peuvent se révéler volatiles d’un mois sur l’autre, la tendance est de nouveau baissière et elles viennent renforcer d’autres indicateurs montrant un nouveau déclin des ventes ces derniers mois. Elles avaient rebondi après un creux en 2022 dans un marché déséquilibré avec une offre limitée, en raison notamment de pénuries de main-d’œuvre dans le secteur de la construction.

La semaine passée, l’association nationale des promoteurs (National Association of Realtors, NAR) avait déjà annoncé une baisse surprise des ventes de logements anciens de 0,7% en août à un rythme annualisé de 4,04 millions. A la différence des ventes de maisons neuves, qui sont comptabilisées au moment de la signature du contrat, et qui servent d’indicateur avancé de l’état du marché, les ventes dans l’ancien sont comptabilisées au moment de la signature de l’acte de vente (avec donc un mois de décalage). Sur un an, les ventes dans l’ancien ont chuté de 15,3%. La confiance des promoteurs américains est également en chute libre. L’indice de l’association sectorielle NAHB (National Association of Home Builders) et Wells Fargo est passé sous la barre des 50 en septembre pour la première fois en cinq mois, à 45 (-5 points) après avoir déjà reculé de 6 points en août.

«La persistance de taux hypothécaires élevés, supérieurs à 7%, continue d’éroder la confiance des promoteurs», explique la NAHB dans un communiqué. La semaine passée, le taux hypothécaire à 30 ans, la référence pour les prêts immobiliers aux Etats-Unis, a atteint 7,19%, selon Freddie Mac, un niveau proche du plus haut de 7,24% fin août. La Réserve fédérale américaine a laissé le taux des Fed funds inchangé la semaine passée tout en alertant que les taux resteraient durablement élevés. Les taux ont accentué leur hausse sur la partie longue de la courbe. Avec des taux d’emprunts aussi élevés, une partie des ménages ne peut plus acheter.

Résistance des prix

Malgré la baisse des transactions, les prix résistent, voire augmentent. L’indice S&P Case Shiller des 20 plus importantes villes aux Etats-Unis a encore progressé en juillet de 0,9%. Avec cette cinquième hausse mensuelle consécutive, les prix reviennent en territoire positif sur un an (+0,1%) pour la première fois depuis février. D’autres indicateurs confirment cette hausse des prix, principalement dans les logements anciens (+3,9% sur un an pour le prix médian des maisons, à 407.000 dollars, selon la NAR). «Les prix des maisons ont continué de grimper malgré des ventes de biens en baisse», a affirmé Lawrence Yun, le chef économiste de la NAR pour qui cette résistance des prix réside en partie dans le déséquilibre entre offre et demande, ce qui pourrait être résorbé par un doublement de la première. Le stock de biens invendus dans l’ancien (la plus grande partie du marché) est de 3,3 mois de ventes (au niveau actuel), ce qui est faible. La NAR considère que le marché est équilibré quand le stock est compris entre 4,5 mois et 6 mois.

La structure des emprunts, désormais majoritairement à long terme et à taux fixe, après la période de faible taux des années passées, n’y est pas étrangère, car cela rend le marché moins fluide. De fait, un ménage ayant un emprunt avec un taux de 3% (qui était en vigueur fin 2021 avant que la Fed ne resserre sa politique monétaire) hésitera à vendre son logement pour en racheter un autre avec un emprunt dont le taux aura plus que doublé. Le marché est «bloqué» d’autant que nombre d’acheteurs potentiels sont sortis du marché faute de pouvoir emprunter. Les marchés où les emprunts immobiliers restent majoritairement à taux variable, comme en Europe du Nord ont davantage corrigé en termes de prix.

«Avec la hausse des taux, et la bulle qui a gonflé dans certains marchés, la seule variable d’ajustement est celle des prix», note un gérant qui estime que cela pourrait prendre du temps pour se normaliser. Sur le marché américain, le prix médian des maisons neuves a pourtant baissé de 2,3% sur un an, à 430.300 dollars, en août, a indiqué le département du commerce. Le nombre de promoteurs ayant réduit leurs prix a atteint un plus haut en septembre depuis décembre 2022. Ils sont désormais 32% à pratiquer des rabais (6% en moyenne) contre 25% en août, avec un stock d’invendus qui continue de grossir à 436.000 fin août, soit 7,8 mois de ventes, a indiqué la NAHB. Le début, peut-être d’un ajustement.