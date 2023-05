Les prix à la pompe français se déconnectent des fondamentaux

L’inflation énergétique s’est effondrée, mais les prix à la pompe demeurent à des niveaux élevés. A l’échelle de l’Europe, le secteur a tiré parti des tensions sur les marchés l’an dernier, contribuant à soutenir les prix.

Les raffineurs européens ont ainsi affiché des flux de trésorerie et des profits record en 2022, profitant d’un marché très déséquilibré. L’Union européenne présente un déficit structurel de raffinage et est incapable de produire l’ensemble de ses carburants. La Russie compensait le solde, mais la guerre et les sanctions contre Moscou ont aggravé le déficit de capacité de raffinage. L’interdiction d’importer des produits russes, mise en place en février 2023, soutiendra d’ailleurs les marges au-dessus de leur moyenne historique cette année, estime Fitch, même si l’Inde a pu se substituer à la Russie dans les importations européennes.

Prix français

La situation des raffineurs français est comparable à celle de leurs homologues européens, mais les prix à la pompe tardent à descendre malgré la décrue des prix du brut. Début mai, la ministre de la Transition énergétique a ainsi tancé les distributeurs sur le sujet. Les carburants français sont en effet parmi les plus onéreux de l’Union européenne, en quatrième position, derrière la Finlande, le Danemark et la Grèce.

Une partie de la hausse passée est liée à un effet rattrapage, les profits des raffineurs ayant fondu en 2020 et 2021. Un retard de transmission entre la baisse des cours mondiaux et les prix à la pompe a aussi pu avoir lieu, mais une large part tient aux comportements de marge.

«Les prix à la pompe (gazole et essence) diminuent depuis la mi-avril, dans le sillage du prix du Brent, mais une surprime semble persister par rapport au niveau du pétrole brut, qui n’est pas explicable par les tensions sur les marchés financiers», écrit ainsi Corentin Ponton, économiste à La Banque Postale. Les marges brutes de distribution ont ainsi progressé à 25 centimes par litre en 2023, contre une moyenne entre 2017 et 2021 de 15 centimes, selon l’association CLCV.

Signe que les pressions sur les prix commencent à affecter la demande en produits pétroliers, la consommation de carburants routiers a ainsi diminué de 7,8% sur un an en avril. Une baisse qui s’explique aussi par les mesures de soutien mises en place l’an dernier.◆