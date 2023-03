Les placements, un rayon de soleil pour le trésorier

Après un rude hiver, les taux de rémunération des placements ont bourgeonné, au grand soulagement de trésoriers d’entreprise. Les banques centrales soucieuses de maîtriser l’inflation ont, en amont, réanimé leurs taux directeurs, et le mouvement n’est pas terminé. « Par ricochet, tous les rendements ont bondi », note Cyril Merkel, président de la commission placements de l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE).

Et « la poursuite de la baisse substantielle des encours d’ici à la fin du premier semestre du TLTRO, cette montagne de prêts avantageux octroyés par la BCE aux banques, équivaut à un brusque regain des besoins de refinancement des établissements de crédit ». De quoi alimenter le feu des rendements. Les banques « se sont clairement armées pour la conquête, elles proposent des conditions très agressives pour conserver ou capter les dépôts et stabiliser l’encours dans le temps », assure David Guyot, le directeur général du courtier Pandat Finance. Il y a peu, elles refusaient le cash en compte courant, nombre d’entre elles facturaient même sa présence, aujourd’hui elles souhaitent l’attirer. Les banques mutualistes opérant par caisses régionales n’ayant chacune pas la même force pour attirer la collecte que les banques nationales, elles sont donc « amenées à proposer des offres encore plus avantageuses », précise-t‑il : « C’est bien notre travail que de capter l’excédent de trésorerie de grands groupes parisiens pour le placer en régions. » Le courtier glisse que « des trésoriers peuvent changer de banque en matière de placement pour une poignée de points de base », sans pour autant changer d’établissement tout court car « le socle de la relation restera le financement ». Cette lutte commence donc au plus court terme possible, sur un compte courant qui peut être rémunéré entre 2,5 % et 3 % demain, selon David Guyot. Ou au même niveau avec des comptes à terme (CAT) renouvelables tous les un ou trois mois. Cofondateur de la fintech Cashbee, Marc Tempelman met en avant un taux passé en un an de 0,15 % à 3,10 % pour le CAT à 12 mois proposé avec son partenaire My Money Bank.

Diversification

Un jour, pourtant, l’inflation et donc les taux se calmeront. « Aujourd’hui, beaucoup de trésoriers se satisfont d’une rémunération déjà excellente en comparaison de celle récente, indique David Guyot. Ils ne souhaitent pas s’engager à plus long terme pour un supplément de rémunération, estimant qu’un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. » Or, le fait de placer sur des CAT à longue vue, autour de 5 ans, permet de cristalliser un rendement, de se protéger de sa baisse future. Il faudrait ainsi conjuguer placement à court terme pour l’excédent de trésorerie incertain et placement de long terme auquel consacrer la part structurelle. « Le trésorier doit toujours établir son échéancier de besoins de liquidités et donc de capacités de placement. Mais cet exercice est plus délicat que jamais au regard des incertitudes planant sur la vie des entreprises », souligne Marc Tempelman.

Placement qui pourra aussi passer par les fonds monétaires, avant tout pour les grandes corporates soucieuses de diversification du risque de contrepartie. Ces supports permettent, selon Cyril Merkel, de respecter l’incontournable triptyque : « liquidité, sécurité et rentabilité, souvent de 10 à 20 points de base au-delà de l’Ester ». « Les performances s’écartent, c’est bon signe car cela permet de valoriser le métier de gérant monétaire », note David Guyot.

Les produits structurés sont intéressants aussi, s’ils sont « à capital garanti, insiste Marc Tempelman, car ce n’est pas le rôle du trésorier que de risquer le capital ». Cette garantie ne vaut pourtant qu’à échéance du produit, typiquement de 3 à 10 ans. Et leur rémunération a légèrement baissé du fait d’une moindre volatilité des marchés. Cyril Merkel juge ainsi que « l’argument d’aller chercher de la rémunération avec les produits structurés a aujourd’hui moins de sens. Ils sont de toutes façons hors jeu pour un trésorier restant sur le terrain des équivalents de cash ».

L’enquête Rexecode AFTE publiée mi-janvier montre une stabilisation du sentiment envers le cash en tant que support de placement toujours nettement privilégié par les trésoriers. Peut-être parce que la hausse des rendements touche même le compte courant…