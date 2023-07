Les petits pays d’Europe menacent de bloquer l’accord sur les règles bancaires Bâle 3

Dans la torpeur de l’été, un groupe de pays a entrepris un mouvement politique pour le moins inattendu. Selon les informations de L’Agefi, les Etats membres de l’UE dits «host» des groupes bancaires, car en hébergeant les filiales, font planer la menace d’un blocage de l’accord politique sur le «paquet bancaire» conclu fin juin, en trilogue, entre la présidence suédoise du Conseil et les négociateurs du Parlement européen. Leur mécontentement concerne les modalités de la mise en œuvre des exigences prudentielles de Bâle 3 en Europe, au cœur de ce paquet législatif.

Plus précisément, ce groupe d’une petite quinzaine d’Etats, parmi lesquels figurent le Luxembourg, la Belgique, la Pologne, la Croatie, le Portugal, les Pays baltes ou encore la République tchèque, n’acceptent pas le compromis scellé avec les eurodéputés au sujet du «niveau de consolidation» auquel seront calculées les nouvelles exigences de fonds propres - le plancher en capital (ou «output floor») prévu par les accords de Bâle. Pourtant, ce compromis est à première vue identique à la formule qui avait été agréée au préalable, en novembre dernier, entre les Etats membres au sein du Conseil de l’UE. Ainsi, cet output floor serait bien calculé par défaut au niveau de chaque filiale. Mais ce, tout en laissant la possibilité à un Etat d’autoriser un calcul au niveau consolidé de toutes les entités d’un même groupe installées sur son propre territoire.

Un arrangement voué à concilier les intérêts divergents des deux catégories d’Etat : les pays d’accueil (host), donc, qui veulent s’assurer que les filiales de groupes étrangers sont le mieux capitalisées possible, et les pays d’origine (ou «home»), tels que la France et l’Allemagne, l’Autriche et la Finlande, défendant les intérêts de leurs groupes bancaires, pour qui le calcul de l’output floor au niveau de consolidation le plus élevé est largement préférable.

Mais c’est en fait une disposition bien spécifique, rajoutée dans l’accord en trilogue, qui déplait aux pays «host». Celle-ci prévoit que la Commission européenne, «en coopération avec l’Autorité bancaire européenne (EBA) et la BCE, effectue d’ici fin 2028 une évaluation de l'état du secteur bancaire» afin, éventuellement, de présenter une proposition législative prévoyant, cette fois, le calcul de l’output floor au niveau consolidé. Cet ajout avait été obtenu par le Parlement européen, favorable à un calcul au niveau consolidé, qu’il voit comme un pré-requis à l’approfondissement de l’Union bancaire.

Une fronde étonnante

La fronde des Etats «host» n’en demeure pas moins étonnante, d’autant plus que ce futur rapport de la Commission n’aura rien de contraignant. Ces derniers sont-ils prêts à remettre en cause l’ensemble du paquet bancaire ? «Nous sommes convaincus qu’une solution peut être trouvée à nos préoccupations sans avoir à remettre en question le reste de l’accord trouvé sur le paquet bancaire», indique à L’Agefi un diplomate de ce groupe de pays, refusant ainsi d’exclure un blocage prolongé.

«A ce stade, on ne peut pas parler de blocage, mais d’une inquiétude et probablement d’une réticence de certains pays sur ce point. Nous avons encore le temps de discuter, car une validation au Conseil n’est pas attendue avant l’automne», relativise-t-on à Bercy. Selon nos informations, la nouvelle présidence espagnole du Conseil de l’UE a déjà approché le Parlement européen de façon informelle afin de rouvrir l’accord et d’en supprimer la mention dudit rapport, que les pays «host» voient comme une dangereuse clause de revoyure. Mais elle s’est vu opposer une fin de non-recevoir.

«Cet épisode est un rappel brutal du fait que le sujet ‘home-host’ est loin d’être résolu, constate Sebastian Mack, chercheur du Centre Jacques Delors de Berlin, qui rappelle que le clivage reste un obstacle majeur à la poursuite de l’union bancaire. «Il serait très bienvenu que les pays ‘home’ prennent des initiatives de nature à convaincre les pays host que davantage d’intégration bancaire transfrontière ne fragiliserait pas leur stabilité financière locale», poursuit cet expert de la régulation bancaire européenne. «En l’espèce, un pays comme l’Allemagne enverrait un signal positif en levant son blocage sur la réforme de la gestion des crises bancaires», conclut le chercheur allemand.