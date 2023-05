Les perspectives démographiques de l’Australie se sont dégradées

La pandémie a creusé un déficit d’un million de personnes dans les projections démographiques de l’Australie, en raison notamment d’un affaiblissement du flux migratoire. Les fermetures de frontières en 2020 et 2021 ont vu la croissance démographique chuter à seulement 0,1 %, bien en deçà de la moyenne de 1,6 % de la décennie précédente. La migration nette est même devenue négative pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. L’un des résultats a été une pénurie généralisée de main-d'œuvre et une baisse du taux de chômage à un creux de 48 ans de 3,4 %. Même si la migration nette se redresse plus rapidement que prévu, cette reprise «ne devrait pas compenser entièrement la croissance démographique perdue pendant la pandémie, l’Australie devant rester plus petite et plus ancienne que cela n’aurait été le cas», conclut le rapport.