Les marchés s’inquiètent des options «ticket de loto»

S&P 500, à qui le tour ? Dans son dernier rapport de stabilité financière, le Fonds monétaire international s’inquiète d’un phénomène en progression : l’utilisation de plus en plus importante, par les investisseurs particuliers, des options à expiration immédiate (0DTE pour «0 day to expiry»). Ces contrats d’option expirent le jour même de leur achat, et portent sur des sous-jacents liquides : une action d’une grande entreprise, des indices boursiers comme le S&P 500 ou des ETF.

L’intérêt tient à la courte période pendant laquelle le capital est immobilisé, quelques heures, et le potentiel de gains importants. Le FMI remarque ainsi qu’entre les mains des investisseurs particuliers, ces titres tiennent plus du «ticket de loto» que du placement à long terme.

A lire aussi:

Popularité

Ces produits se sont popularisés durant la pandémie, les investisseurs américains y ayant eu recours pour prendre des paris directionnels pour de très courtes durées sur GameStop, AMC, ou autres «meme stocks». De fait, le prix d’une option est sensible à celui de son sous-jacent, mais aussi à la durée qu’il reste avant que le contrat n’expire. Un contrat 0DTE réagit beaucoup plus fortement à de petits mouvements de prix sur les marchés qu’un contrat à expiration plus longue. Ce qui encourage les paris sur les variations intra-quotidienne des prix. Les investisseurs particuliers représentent désormais environ 10% des utilisateurs de ces outils, dont les volumes dépassent les 1,2 million de transactions quotidiennes sur le seul S&P 500.

Les acteurs de marchés s’interrogent sur l’impact des 0DTE. JPMorgan estime, dans une note, que ces contrats limitent la volatilité des marchés. A l’inverse, le FMI constate que la manière dont sont utilisés ces outils amplifie la volatilité les jours de publications de données économiques. «Les acteurs du marché remarquent que les volumes de 0DTE sont plus élevés les jours de la publication des données d’inflation et du rapport sur l’emploi aux États-Unis, ainsi que lors des réunions de la Fed. Cela a conduit à une augmentation des fluctuations intra-journalières du S&P 500 dépassant 1% au cours du premier trimestre 2023», insiste le Fonds.

Delta hedging

Le risque de ces outils tient par ailleurs aux implications du «delta hedging» : les vendeurs d’options neutralisent les risques associés aux mouvements de prix du sous-jacent en l’achetant (option d’achat) ou le vendant (option de vente). Or, en cas de violent mouvement de prix, les acteurs de marchés vont chercher à se couvrir et acheter des options, dont le vendeur devra neutraliser le risque en achetant ou vendant les titres sur le marché, accélérant le mouvement de prix.

C’est ce qui s’était passé dans le cas de GameStop : lorsque le prix a commencé à s’emballer, les investisseurs ont acheté des options d’achat, que les teneurs de marchés ont dû couvrir en achetant des actions GameStop. La demande des vendeurs d’options s’est ajoutée aux rachats forcés de positions courtes des hedge funds, faisant s’envoler le prix de l’action.

Un mouvement de prix très violent pourrait aussi faire passer les 0DTE de hors le cours («out of the money») à dans le cours («in the money»), forçant les vendeurs à couvrir leurs positions en urgence.

Deux éléments viennent tempérer ces risques, estiment les stratégistes de Lombard Odier dans une analyse. D’une part, la faible durée de vie des options 0DTE implique que les dislocations qu’elles créeraient disparaîtraient tout aussi vite. Par ailleurs, les acheteurs d’options 0DTE les détiennent rarement jusqu’à maturité, mais débouclent leurs positions dès la réalisation d’un profit. Les tensions sur les marchés seraient donc très localisées dans le temps.

Dislocation

«Sur les marchés de produits dérivés, les stocks sont plus importants que les flux de transactions, rappellent les stratégistes de Lombard Odier. Ce sont les portefeuilles d’instruments détenus par les courtiers qui agissent comme contreparties de ce qui est négocié qui sont à l’origine de dislocations». Or, de par leur nature, les options 0DTE ne créent pas d’inventaire, puisqu’elles expirent à la clôture.

Par ailleurs, les sous-jacents auxquels s’adossent les options 0DTE doivent être liquides : le «Volmageddon» de 2018 avait été déclenché parce que le volume de dérivés achetés par les acteurs de marché dépassait de loin les volumes de transactions. Les options 0DTE représentent près de la moitié du volume des transactions d’options sur le S&P 500, ce qui limite les risques d’un choc de liquidité. Cette part est toutefois en croissance, puisqu’elle n’atteignait que 15% des volumes avant la pandémie : JPMorgan a ainsi alerté sur les risques d’un nouvel accident lié aux 0DTE. Ces volumes importants compliquent par ailleurs la couverture que les acteurs de marché peuvent mettre en place contre les 0DTE, relève le FMI.

Enfin, malgré leur popularité, ces outils se retournent souvent contre leurs utilisateurs. Les options entrent rarement dans le cours, et les investisseurs particuliers perdent entre 5% et 9% de leur mise de départ. Le prix d’entrée du casino.