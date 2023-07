Les marchés se heurtent au principe de réalité

Les marchés actions européens ont connu, jeudi, leur pire séance depuis la crise bancaire de mars 2023. L’annonce de données économiques confirmant la résilience de l’économie américaine risque de contraindre la Réserve fédérale américaine (Fed) à relever davantage ses taux. L’indice Euro Stoxx 50 a chuté de 2,9%, après avoir baissé de plus de 3% en séance. A Paris, le CAC 40 a décroché de 3,1%, accusant la pire performance sur les places boursières jeudi. A Francfort, l’indice Dax perd 2,6%. Wall Street était également en baisse au moment de la clôture des Bourses en Europe mais limitait ses pertes, l’indice S&P 500 et le Nasdaq reculant de 1%. «Le véritable mouvement sur les marchés ces derniers jours a été sur les taux, relève Stanislas de Bailliencourt, responsable des investissements chez Sycomore AM. La baisse des actions en est une conséquence.»

Jeudi, le rendement des emprunts à 10 ans américains a dépassé 4% pour la première fois depuis mars et bondi au plus haut depuis octobre 2022, à 4,06% (+12 points de base). En Europe, les taux se sont également écartés sur les parties longues, notamment avec des rendements à 2,62% pour le Bund à 10 ans et 3,18% pour l’OAT 10 ans. «Le passage de la barre des 4% sur le taux 10 ans américain est un changement de direction claire pour le marché, car cela marque la sortie de la configuration baissière dans laquelle il s’était installé depuis le début de l’année», souligne Florian Ielpo, responsable de la macro pour le multi-asset chez Lombard Odier AM. Selon lui, la volatilité sur les taux n’est pas près de baisser, un véritable facteur pénalisant pour les marchés.

La combinaison des minutes de la Fed mercredi et du rapport d’ADP sur l’emploi dans le secteur privé, avec un indice ISM des services meilleur que prévu aux Etats-Unis jeudi, a donc ravivé les craintes de mesures plus drastiques des banques centrales. Les anticipations de hausse des taux ont légèrement remonté pour la Fed, avec une probabilité de hausse de 50 points de base (pb) d’ici à novembre à 40%. Dans la zone euro, le pic des taux de la Banque centrale européenne (BCE) est désormais proche de 4% sur les marchés monétaires. Au Royaume-Uni, les investisseurs anticipent même 6,5% sur les taux directeurs, avec des taux 2 ans et des taux longs revenus à leurs niveaux de 2007 et 2008, à 5,55% et 4,69% respectivement, alors que l’inflation reste persistante.

Erreur de politique monétaire

L’enquête ADP de créations d’emplois aux Etats-Unis en juin s’est soldée par près de 500.000 nouveaux postes, soit plus du double des anticipations des économistes. Ce vendredi, le marché surveillera de très près les chiffres officiels des créations d’emplois en juin outre-Atlantique, alors que la résilience de l’économie américaine et la persistance d’une inflation sous-jacente élevée (hors prix volatils de l’énergie et de l’alimentation) en raison de la robustesse du marché du travail inquiètent les membres de la Fed.

Un casse-tête également pour la BCE dans la zone euro. Les marchés se mettent à nouveau au diapason des banques centrales. «Dans l’absolu, les données économiques américaines sont très bonnes, relève Emmanuel Cau, stratégiste actions chez Barclays. Mais, à terme, le risque est que les banques centrales doivent en faire trop pour ralentir l’économie, ce qui ravive les craintes de récession.» Les bonnes nouvelles économiques ne sont plus des bonnes nouvelles. «Ce qui fait peur aux marchés est que même la Fed semble avoir sous-estimé la résilience de l’économie américaine, comme elle a sous-estimé le risque inflationniste, observe Mabrouk Chetouane, économiste chez Natixis. Nous étions sceptiques sur le mouvement de juin et sur l’idée d’une pause dans la hausse des taux. Le risque est que la Fed soit contrainte d’augmenter de 50 pb d’un coup, comme la Banque d’Angleterre, si les chiffres de l’emploi sont très bons.»

Le marché commence à intégrer l’idée d’une erreur de politique monétaire commise par la Fed. «Marquer une pause pour repartir de plus belle serait un scénario que les marchés auraient du mal à digérer», ajoute l’économiste. Shamik Dhar, chef économiste chez BNY Mellon IM, attribue une probabilité de 80% à un scénario de récession, mais dans un cas en raison d’une crise de liquidité, scénario qui semble s’éloigner, dans l’autre, avec un décalage du fait de la résilience de l’économie grâce à la robustesse de l’emploi. Avec, dans ce deuxième scénario, un risque de correction plus marquée sur les marchés. Si les taux n’ont pas été suffisamment resserrés, ils le seront davantage à l’avenir. Un rattrapage qui se ferait dans la douleur.

Jeudi, les marchés européens ont décroché plus que Wall Street, et la Bourse de Paris davantage encore. Le secteur immobilier, l’un des plus sensibles aux hausses de taux et au risque de récession, a été l’un des plus malmenés. Mais c’est l’ensemble de la cote en Europe qui était dans le rouge. «Le marché européen a beaucoup progressé depuis le début de l’année et encore plus depuis octobre 2022, explique Stanislas de Bailliencourt. C’est en outre un marché perçu comme plutôt ‘value’ et cyclique, plus sensible aux mouvements d’aversion pour le risque.»

Le gérant remarque néanmoins des mouvements contradictoires dans le marché. La correction sur les actions a moins touché les grandes valeurs technologiques américaines malgré les hausses de taux. Ces valeurs pourraient servir de refuge pour les investisseurs en cas de ralentissement de l’économie provoqué par une hausse brutale des taux. L’indice Gafa ne perdait que 0,5%. Ce qui explique également la résistance plus forte de Wall Street, où les indices de valeurs moyennes, plus sensibles à la conjoncture, ont tout de même décroché. L’indice Russell 2000 perdait 2,5%.

