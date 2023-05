Les marchés réalisent leur meilleur début d’année depuis 2019

Les marchés ont voulu rapidement tirer un trait sur l’année 2022 avec un démarrage en fanfare en 2023. «Il s’agit du meilleur début d’année depuis 2019, avec des progressions sur les actions, les obligations souveraines et le crédit», note Henry Allen, stratégiste macro chez Deutsche Bank. Sur les 38 classes d’actifs (hors devises) qu’il traque, 34 ont progressé le mois dernier alors que le regain de confiance sur l’économie européenne et sur la Chine ont porté les marchés, à l’exception de l’énergie. Ce contexte moins anxiogène a surtout profité aux actions avec une rotation des secteurs défensifs vers les valeurs cycliques, permettant un rebond des actions européennes. Les valeurs technologiques ont, elles, bénéficié de l’accalmie sur les taux, le Nasdaq ayant repris 10,7%.

Mais la plus forte performance est réalisée par les bancaires européennes (+14,1% pour le Stoxx 600 Banques) qui enregistrent leur meilleur mois de janvier depuis 1987, selon DB. Le secteur bénéficie de la moindre inquiétude sur l’économie et de la hausse des taux (qui devraient rester élevés). De plus, les banques européennes sont bien capitalisées. Les marchés émergents redeviennent intéressants (réouverture de la Chine, baisse du dollar). Le MSCI EM a progressé de 7,9%, les obligations de 3,9% et les devises de 2,5%. La réouverture de la Chine a également bénéficié au cuivre qui a gagné 10,9%. L’accalmie sur les taux a aussi permis au bitcoin de regagner 38,8%. Les gagnants de 2022 sont les perdants de janvier 2023 : pétrole et dollar. Mais ce début d’année est allé trop vite pour la plupart des investisseurs.

