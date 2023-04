Les marchés du fret s’adaptent à la nouvelle donne géopolitique

Les tensions autour de Taïwan s’invitent dans le transport de marchandises. A 2.000 dollars, un contrat à long terme (à un an ou plus) pour transporter un équivalent quarante pieds depuis la Chine jusqu’à Taïwan est aussi coûteux que de le transporter depuis la Chine jusqu’aux Etats-Unis, alors que la route est dix fois plus longue (600 miles nautiques contre 5.700 respectivement). Pour des routes plus courtes, comme Chine-Japon, la différence est même plus frappante (voir graphe), d’autant que les prix étaient identiques en début d’année 2022.

«Je pense que nous commençons à voir les transporteurs maritimes prendre systématiquement en considération le risque géopolitique lorsqu’ils fixent le prix des contrats à long terme. Ce risque peut aussi affecter la durée des contrats : avec un monde plus incertain, en termes géopolitiques et donc indirectement en termes de chaînes d’approvisionnement, les engagements à long terme deviennent moins attrayants pour les fournisseurs», a relevé au cours d’une conférence en ligne Emily Stausbøll, analyste chez Xeneta, spécialiste des données maritimes. De fait, les prix au comptant Chine-Japon et Chine-Taïwan affichent une divergence moins marquée : plus les contrats sont à échéance lointaine, plus le risque embarqué est important.

Flexibilité

Si le décalage entre Taïwan et le reste de l’Asie attire l’attention, d’autres changements marquent le retour de la géopolitique dans le secteur du transport maritime. «Les armateurs renouvellent leur flotte, mais préfèrent désormais les navires de taille plus modeste (de 15.000 à 16.000 tonnes) aux navires de très grande taille, de 22.000 à 24.000 tonnes», a précisé Emily Stausbøll. Ces tonnages offrent davantage de flexibilité, puisqu’ils peuvent aborder dans la plupart des ports asiatiques. A l’inverse, les navires de plus de 20.000 tonnes doivent aborder dans des ports plus profonds. Or, 76 des 107 ports asiatiques capables de les accueillir sont situés en Chine.

Le découplage est aussi perceptible dans les volumes de fret transitant à travers le Pacifique, en baisse de 25% sur un an en début d’année 2023, après une baisse de 7,5% sur l’ensemble de l’année 2022. A l’inverse, les volumes transitant par l’Atlantique sont restés stables. «Une part de la baisse tient à la normalisation de la demande post-Covid, a relevé Emily Stausbøll. Mais cette baisse tient aussi à la tension progressive entre Chine et Etats-Unis». Depuis 2017, début de la mise en place de barrières à l’importation de part et d’autre du Pacifique, la part de la Chine dans les volumes de biens importés d’Asie par les Etats-Unis est passée de 75% à 55%. Une baisse qui contribue aussi à l’incertitude sur l’avenir des chaînes d’approvisionnement mondiales.