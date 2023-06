«Les marchés actions ont besoin de consolider»

L’Agefi : Vous anticipez une consolidation durable des marchés actions : n’y-a-t-il pas cependant des segments de marché qui pourraient être plus porteurs ?

Alain Guélennoc : Après le rebond des derniers mois, les marchés actions ont, à notre avis, besoin de consolider alors que l’économie est en phase de ralentissement. Ceci étant, les performances sectorielles ont été très hétérogènes sur 2022 ; il n’y a aucune raison que cela soit différent en 2023.

Dans ce contexte moins porteur pour les actifs à risque, nous privilégions les valeurs de qualité, à bilan sain et à forte visibilité. Nous avons par ailleurs un avis positif sur les secteurs du luxe, des semi-conducteurs et des «utilities», qui devraient encore faire de bonnes publications.

Craignez-vous des déceptions lors de la publication des résultats semestriels ?

Comme les anticipations du marché sont relativement raisonnables en termes de croissance des résultats, ce risque nous semble limité. On anticipe par exemple des publications médiocres dans les télécoms, touchés par l’inflation sur les coûts, et l’immobilier, pénalisé par la faiblesse de la demande et la hausse des taux. Globalement, plus que les résultats du deuxième trimestre, ce sont les perspectives sur la trajectoire de fin d’année qui semblent plus incertaines, et pourraient donc décevoir.