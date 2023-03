Les marchés actions devraient rester stables sur un an

Plus que jamais l’attentisme prévaut. Dans l’exercice difficile de prévision d’évolution des Bourses, le Panel Actions opte pour la prudence. Si les évolutions boursières du mois dernier ont été particulièrement erratiques, le bilan de mars se révèle néanmoins positif : +0,75% sur le CAC 40, +1,81% sur l’Euro Stoxx 50, +2,83% sur le S&P 500 et +2,84% sur le Nikkei. Aussi, les 20 gérants interrogés par L’Agefi du 20 au 30 mars n’ont quasiment pas modifié leurs prévisions, ou les ont légèrement modifié à la hausse.

A contre-courant des panélistes, Candriam a fortement révisé à la baisse ses objectifs à six mois. Il anticipe ainsi un recul de 10% du CAC 40 et de l’Euro Stoxx 50 d’ici début octobre. Cette tendance baissière est aussi celle du Panel, qui anticipe une baisse de 3% à six mois et un quasi statu quo à un an pour ces deux indices. Groupama AM, La Banque Postale AM et Lazard font partie des rares gestions à avoir rehaussé leurs cibles en Europe. Malgré ce relèvement, Lazard reste le plus pessimiste sur les marchés actions, anticipant une baisse de 21% à six mois et encore de 19% à un an sur les deux indices européens. En revanche, Amplegest demeure le plus confiant, tablant sur une progression de 8% en un an.

Sur le marché américain, Candriam, Groupama AM et Swiss Life AM ont abaissé leurs objectifs à six mois, et Groupama AM, Lazard et Swiss Life à un an. En revanche, La Banque Postale AM, Raymond James et Richelieu Gestion ont relevé leurs cibles. Le Panel table sur un recul de 2% en six mois et une stabilité en un an. Pourtant Raymond James croit en une progression de 5% à six mois, comme Carmignac, et de 18% en un an. En revanche, Lazard voit Wall Street plonger de 19% en six mois, et resté stable pour les six mois suivants.

Positionnement tactique

Les gérants n’ont pratiquement pas modifié leurs objectifs sur le Nikkei. La place japonaise est attendue stable à six mois et en hausse de 2% sur un an.

«Les valorisations mondiales sont en ligne avec la médiane long terme. L’Europe et le Japon restent très sous-évaluées. Le différentiel de politique monétaireet la reprise de cycle leur conféraient un attrait plus important. Les risques de récession augmentant, cet avantage semble disparaître, notait récemment Hubert Lemoine, directeur général adjoint en charge des gestions et de la recherche Schelcher Prince Gestion. Un scénario macro en V aux USA et en U en Europe, milite pour un positionnement prudent et tactique sur les actions, avec une préférence pour celles qui sont sensibles à la baisse des taux longs et qui embarquent des perspectives de croissance solides ».