Les investisseurs se résignent au statu quo économique en Turquie

Les sondages se sont une nouvelle fois trompés. Recep Tayyip Erdogan, le président turc candidat à sa réélection, est arrivé en tête du scrutin présidentiel qui s’est déroulé dimanche 14 mai. Il devance le principal candidat de l’opposition Kemal Kilicdaroglu que certaines enquêtes d’opinion voyaient pourtant gagner dès le premier tour. Ce dernier a obtenu 44,9% des voix contre 49,5% pour le président sortant, selon les résultats publiés lundi par le Conseil électoral supérieur.

Un deuxième tour aura donc lieu le 28 mai, aucun des deux candidats n’ayant obtenu les 50% plus une voix nécessaires pour l’emporter dimanche. Ce résultat montre néanmoins un paysage politique plus éclaté que par le passé, car Recep Tayyip Erdogan l’avait emporté dès le premier tour lors des deux derniers scrutins.

Contrairement aux prévisions des instituts de sondages, une victoire de Recep Tayyip Erdogan dans deux semaines est fort probable, d’autant que sa formation du Parti de la justice et du développement, l’AKP, aurait également remporté les élections législatives. Non seulement le président turc est en ballotage favorable, mais dans le contexte économique et géopolitique actuel, il est peu probable que les électeurs acceptent une cohabitation qui rendrait la situation encore plus instable.

Croissance, inflation et déficits

C’est une déception pour les investisseurs étrangers, qui espéraient une victoire de Kemal Kilicdaroglu et un retour à une politique économique plus orthodoxe et amicale envers les marchés. Mais la réaction reste limitée. A la Bourse d’Istanbul, l’indice BIST 100 a cédé plus de 6% au cours de la séance, terminant non loin de son point bas de la journée. Il perd près de 20% par rapport à son plus haut de décembre dernier, mais il avait auparavant plus que doublé, les investisseurs cherchant à acheter des actifs leur permettant de se protéger face à une inflation qui a atteint 85% dans le pays sur un an à la fin de 2022.

La devise turque continuait également à baisser face au dollar à 19,67 livres turques. Mais sa dépréciation, qu’Ankara cherche à combattre pour limiter l’inflation, était amortie par des interventions sur le marché des changes. «Les autorités devraient maintenir une livre relativement stable à court terme jusqu’au deuxième tour. Une fois les élections terminées et la poussière retombée, la poursuite d’une politique économique non conventionnelle, un déficit courant élevé, une inflation forte et la diminution des réserves de change vont toutes dans la direction d’une livre plus faible.» Comme un autre signe du manque de confiance des investisseurs, les taux court terme ont chuté lundi, montrant qu’ils ne croient plus au retour à une politique économique et monétaire plus orthodoxe qui voudrait une hausse massive des taux.

«Les résultats des élections favorisent la poursuite du statu quo en Turquie et il est peu probable que les investisseurs étrangers reviennent», explique Lee Hardman, analyste sur le marché des changes chez MUFG. Pendant des années, ces politiques ont stimulé la croissance grâce à un crédit bon marché. «Cela a en particulier été réalisé grâce à l’ingérence politique dans l'élaboration des politiques de la banque centrale et à des mesures réglementaires et fiscales visant à augmenter artificiellement l’offre de crédit et à réduire son coût, soulignait avant l’élection Kieran Curtis, responsable dette émergente locale chez abrdn. Bien que ces politiques aient maintenu les taux de croissance du PIB de la Turquie à des niveaux supérieurs à ceux de ses pairs, cela s’est fait au prix d’une inflation élevée et souvent en accélération, ainsi que de déficits courants constamment élevés.» Avec des conséquences très négatives sur les réserves de changes du pays.

Ajustement nécessaire

Pour beaucoup, un ajustement est nécessaire avec d’importantes hausses de taux de la banque centrale et une forte dépréciation de la devise, entraînant une récession dans le pays. «La Turquie a toujours eu des vulnérabilités, mais au cours des trois dernières années, le pays a été de plus en plus en sursis, financé par les dépôts d’autres banques centrales, en particulier les Etats du Golfe, ainsi que par les dépôts de la Russie après l’invasion de l’Ukraine», affirme Richard Briggs, gérant de dette des marchés émergents chez Candriam. Pour ce dernier, si la Turquie continue d’enregistrer d’importants déficits courants, une fois que ces flux s’arrêteront ou s’inverseront, la pression sur la monnaie et l'économie pourrait être sévère sans un cadre politique plus crédible, ce qui est moins probable sous l’administration actuelle. Avec à terme le risque que la Turquie s’enfonce davantage dans la crise.

Certains craignent même un défaut. Entre 2024 et 2028, les échéances obligataires de la Turquie sur les marchés internationaux s’élèveront à 15 milliards de dollars par an, soit la moitié du déficit annuel du compte courant. «La Turquie a toujours été disposée à payer ses prêteurs, mais si les réserves de change sont insuffisantes et qu’une profonde récession se profile, il peut devenir tentant de demander aux obligataires de ‘contribuer’ à la reprise», s’alarme Kieran Curtis. Lundi, le credit default swaps (CDS) à 5 ans de la Turquie, un instrument qui permet de couvrir une défaillance d’un émetteur, a bondi de près de 130 points de base (pb), à 632 pb, mais il reste loin des 880 pb atteints en juillet 2022. De même, le CDS à 1 an, plus sensible au risque de défaut, était quasi stable à 450 pb et sous un pic de 530 pb la semaine passée et son point haut de 1.100 pb en juin de l’année dernière.

A lire aussi: