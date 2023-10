Les investisseurs obligataires ne voient que le court terme

Après un mois de septembre marqué par une nouvelle envolée des taux long terme, accompagnée d’une augmentation de la volatilité sur ces marchés, les investisseurs hésitent avant de reprendre des paris de duration. Ce d’autant que le marché monétaire et les obligations court terme offrent à nouveau des rendements satisfaisants.

En septembre, les marchés de taux ont accusé leur pire mois de l‘année avec des pertes mensuelles de 2,6% pour les dettes souveraines euro et de 2,4% pour les Treasuries américains. Le rendement de l’emprunt américain à 10 ans a bondi de 50 points de base (pb) sur le mois, avec une perte pour ces obligations de 3,5%, et de 8% pour l’emprunt à 30 ans. L’indice MOVE de volatilité des taux américain, qui était repassé sous 100 pour la première fois depuis janvier, a rebondi à 122 la semaine passée. Le marché euro n’échappe pas à ces ajustements.

Pour de nombreux investisseurs, les taux longs semblent proches de leur pic. Cependant, l’incertitude sur leur évolution, compte tenu d’une inflation cœur persistante, possiblement alimentée par la hausse des prix du baril de pétrole, conjuguée à cette hausse de la volatilité, les empêche d’être surpondérés sur ces actifs. Surtout, ces même investisseurs sont payés pour attendre sur la partie courte de la courbe. «Les courbes sont inversées sur le souverain et plates sur les obligations corporate, il n’y a donc aucune raison d’aller sur le long terme, sauf à penser que les taux vont baisser, ce qui n’est pas vraiment le message envoyé ces dernières par les banques centrales, ni celui qui ressort des dernières statistiques économiques», affirme Matthieu Bailly, gérant chez Octo AM. Un positionnement largement partagé dans le marché. «Depuis cet été, avec le leitmotiv du soft landing aux Etats-Unis et le mouvement de hausse des taux longs, il y a eu un fort appétit pour les taux courts», ajoute Bertrand Prince, gérant obligataire chez Schelcher Prince Gestion. Surtout que la partie courte, qui est désormais moins chahutée avec des banques centrales à la fin de leur resserrement monétaire, offre une certaine visibilité avec des taux durablement plus élevés.

Plus de 4% de rendement

Après les années de taux négatifs, la rémunération de 3,9% offerte par le monétaire euro est une aubaine (le rendement du Bund 10 ans est actuellement de 2,88%, celui de l’OAT de 3,44%, et la rémunération sur le moyen terme est inférieure). A quoi il faut ajouter la prime de crédit pour les émetteurs corporates qui est fonction de la notation et de la maturité. Les billets de trésorerie (TCN) sont plus intéressants que l’obligataire sur les maturités inférieures à 1 an avec une prime de 10-15 pb. Mais la prime est plus élevée pour les obligations court terme entre 18 mois et 3 ans de maturité. «Un corporate BBB va offrir entre 4% et 5% à 1 ou 2 ans sur le marché euro», souligne Matthieu Bailly, contre plus de 4% en moyenne pour l’indice euro corporte investment grade (IG). «Le très bon IG va offrir une prime de 20 à 30 pb à un an et jusqu’à 50 pb à 2 ans», poursuit Bertrand Prince. Les banques offrent des primes plus élevées que les corporate. «Depuis le mois de mars dernier, avec le stress sur le secteur bancaire et des montants d’émissions plus élevés pour compenser la fin des programmes TLTRO de la Banque centrale européenne, les primes de crédit des bancaires sont plus élevés sur les toutes les maturités et à notation équivalente», relève le gérant de Schelcher Prince Gestion. Quand Veolia offre une prime de 30 pb au-dessus des taux swaps, celle de SG est de 60 à 70 pb.

Attention au HY

Il est aussi possible d’aller chercher un peu plus de rendement avec des signatures plus risquées, dans le haut rendement. «Sur le marché des billets de trésorerie, les émetteurs BB permettent de s’exposer sur des maturités très courtes, avec un risque mesuré pour une prime de 50 pb», décrit Bertrand Prince. Sachant qu’une poignée d’émetteurs high yield (HY), comme Nexans, Rexel ou Fnac Darty, émettent des billets de trésorerie, toutefois non éligibles aux fonds monétaires, avec des rendements 4,5% environ, contre 4% pour un émetteur IG comme Veolia sur 2 mois. Plus bas dans les ratings, les émetteurs B offrent entre 7 et 9% sur des obligations court terme. «Sur ce spectre de notation, le risque de refinancement et de défaut est plus élevé», nuance Bertrand Prince. Un risque sur lequel alerte également Pierre Verlé, responsable gestion crédit chez Carmignac : «Avec le HY à moins d’un an, il s’agit, par définition, d’émetteurs qui n’ont pas réussi à se refinancer. Il y a donc un biais de qualité inquiétant, qui ne s’est pas vu jusqu’à présent car la période récente de taux bas a permis de limiter le nombre des défauts».

Sauf quelques dossiers bien identifiés par le marché, Matthieu Bailly se veut néanmoins serein sur les papiers court terme de ces émetteurs : «Le risque de crédit à 2 ou 3 ans est assez faible car les sociétés ont été prudentes depuis 2020». Il rappelle que la plupart des maturités 2024 ont déjà été refinancées et lorsque ce n’est pas le cas, ce sont des émetteurs BB pour lesquels il n’y a pas d’inquiétude. Pas non plus de sujet avec le renchérissement des coûts de financement, selon le gérant, qui souligne que la dégradation des comptes sera progressive car cela ne touche qu’une partie à la fois de l’endettement total. De plus, pour beaucoup d’entreprises qui n’ont jamais vraiment connu les taux bas, dont la notation est dans les B, elles savent «vivre» avec des taux élevés. Les sociétés pour lesquelles il y a un vrai sujet, le marché leur applique déjà une décote importante qui peut rendre méfiants les investisseurs les plus prudents. Le gérant reconnaît toutefois, qu’il y a un vrai risque de stress sur la liquidité des émetteurs en cas de baisse des excédents bruts d’exploitation (Ebitda) qi la conjoncture continue de se dégrader. Un risque de liquidité qui n’est aujourd’hui pas suffisamment intégré, selon Pierre Verlé, dans les spreads du HY.