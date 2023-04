Les faux-semblants de la dette bancaire post-crise

Une obligation de Credit Suisse en tête des performances. L’obligation senior à 3 ans de 500 millions de livres sterling de Credit Suisse émise le 5 janvier aura fini par fournir la meilleure performance des émissions obligataires «investment grade» réalisées au premier trimestre, selon les données compilées par Bloomberg sur 524 nouvelles souches syndiquées en 2023. Ce relevé trimestriel indique que 135 obligations financières FIG sur 256 (52,7%) étaient cotées vendredi avec un spread plus large qu’à leur émission. L’obligation de Credit Suisse a vu son rendement se resserrer de 129 points de base (pb) depuis sa première valorisation. A l’opposé, l’obligation subordonnée perpétuelle Additional Tier 1 (AT1 PNC6) de 500 millions d’euros de Banco de Sabadell a vu son rendement s’élargir de 261 pb depuis sa valorisation du 4 janvier.

L’affaire Credit Suisse jusqu’au Japon. Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) a décidé lundi de reporter d’avril à mi-mai (au mieux) son émission d’obligations AT1 en yens. La plus grande banque japonaise persiste à croire en ce marché malgré le désarroi des investisseurs. C’est également le cas de sa concurrente directe Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), qui avait également recommencé à sonder le marché la semaine dernière pour l’émission d’une AT1 en yens.

Le sauvetage de Credit Suisse organisé le 19 mars via le rachat des actions pour 3 milliards de francs suisses par UBS tout en annulant les 16 milliards d’AT1 s’est avéré préjudiciable pour les porteurs obligataires de ce type de dettes subordonnées, également appelés «CoCos» en Europe car potentiellement convertibles - ou dépréciables - sous condition d’un niveau de fonds propres de base CET1 repassé au-dessous de certains minima. Avec cette inversion dans les priorités liées à la structure de capital avalisée par le régulateur helvète, les banques devraient avoir du mal à finaliser de nouvelles émissions d’AT1 pendant un certain temps.

Normalisation de façade ? Prix, spreads, émissions primaires… Les indicateurs sur la dette bancaire pourraient laisser croire que la tempête est finie. Mais les prix moyens des titres, qui avaient baissé de 16% pour les AT1 entre le 1er et le 21 mars avant de revenir à -5% mardi pour l’indice iBoxx en euros (-12% pour l’indice iBoxx en dollars), montrent une image déformée, de même que les spreads (voir graphique), «car ils sont en partie tenus artificiellement par les teneurs de marché qui, dans un contexte de très forte volatilité et de très faible liquidité, ne réalisent pas forcément les transactions aux prix affichés auxquels ils le souhaiteraient, rappelle Jérémie Boudinet, gérant-analyste spécialisé de La Française AM. Idem pour les spreads moyens, qui ne veulent pas dire grand-chose. Avec la difficulté de se refinancer, les probabilités de call (remboursement anticipé) ont chuté sur les AT1 et nous raisonnons plus volontiers en rendement à perpétuité (yield-to-maturity).»

Les émissions primaires reparties depuis le 27 mars n’ont, pour leur part, concerné que des obligations seniors sécurisées, pas affectées par les turbulences de mars, ou de grandes banques comme BNP Paribas (voir tableau). «Ces chocs exacerbent la dichotomie qui existait déjà entre les banques leaders et celles moins solides, poursuit Jérémie Boudinet. Les exigences prudentielles ont paradoxalement tendance à fragiliser ces dernières en les obligeant à remplir des ‘coussins de financements’ (MREL en Europe) en émettant toujours plus de dette. Même lorsque la dette senior devient plus chère pour l’émetteur au vu du marché secondaire, ce qui pénalise sa marge d’intérêts, et lorsque l’accès au marché primaire des dettes subordonnées se ferme. Et encore plus si une récession augmente les proportions de prêts non performants (NPL) à l’actif», ajoute-t-il, suggérant que les régulateurs devraient peut-être repousser le calendrier des exigences MREL et/ou relancer d’autres formes de financements moins coûteuses comme les opérations de prêts à long terme ciblées (TLTRO) actuellement en cours de remboursement.