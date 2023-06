Les exportations de la Chine ont plongé en mai

Les exportations de la Chine ont chuté de 7,5% en glissement annuel pour atteindre un creux de trois mois de 283,5 milliards de dollars en mai, selon les données du Bureau des douanes chinois. Il s’agit de la plus forte baisse depuis janvier. L’inversion de tendance par rapport à une croissance annuelle de 8,5% en avril s’explique par un fort effet de base par rapport aux exportations du printemps 2022 – malgré la fermeture du port de Shanghai avec les restrictions covid il y a un an. Mais constitue quand même une surprise pour les analystes qui anticipaient plutôt une baisse de l’ordre de 0,4% en moyenne. Si on considère les cinq premiers mois de l’année, les exportations ont augmenté de 0,3% par rapport à la même période en 2022.

Dans le même temps, les importations chinoises se sont contractées de 4,5% en rythme annuel à 217,7 milliards de dollars en mai, plus lentement que la baisse prévue de 8% et que la chute de 7,9% d’avril. Mais ces deux données sur le commerce confirment le ralentissement pour la demande mondiale, en particulier des marchés développés, ce qui soulève des doutes quant à la fragile reprise économique de la Chine post-covid.

Production industrielle en baisse

Après avoir dépassé les attentes au premier trimestre grâce à la consommation de services et à un carnet de commandes encore robuste post-covid, l’économie chinoise fait désormais face à un ralentissement de la production industrielle, alors que la faiblesse de la demande mondiale persiste. «La faiblesse des exportations confirme que la Chine doit s’appuyer sur la demande intérieure alors que l’économie mondiale ralentit, a déclaré à Reuters Zhiwei Zhang, chef économiste chez Pinpoint AM. La pression s’accentue sur le gouvernement pour qu’il stimule la consommation intérieure durant le reste de l’année, car la demande mondiale devrait continuer à s’affaiblir au second semestre.»

Les exportations vers les Etats-Unis ont chuté de 18,2% par rapport à l’année précédente, tandis que celles vers l’Union européenne (UE) ont baissé de 26,6%. En revanche, les expéditions vers la Russie ont bondi de 114%.

(avec Reuters)

