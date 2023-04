Les émissions de dette bancaire repartent timidement

Le marché de la dette bancaire se remet peu à peu du choc de la crise des banques régionales américaines et du sauvetage de Credit Suisse (CS) par UBS. Celui-ci avait marqué un coup d’arrêt brutal jusqu’à quasiment fin mars après l’annonce des difficultés de Silicon Valley Bank (SVB) aux Etats-Unis. Depuis, le marché primaire a repris progressivement. D’abord sur des covered bonds (obligations sécurisées de banques), puis sur des formats senior unsecured et preferred et quelques senior non preferred.

La semaine passée a même signé une accélération des émissions sur le marché euro, avec 18,5 milliards d’euros placés sur ces différents formats. «Le rallye rassurant sur les marchés du crédit s’est poursuivi au cours des deux dernières semaines, alors que le stress sur le secteur bancaire mi-mars s’est estompé, aidé par la stabilisation des sorties de dépôts, jugent les stratégistes de JPMorgan. Une stabilisation confirmée par la baisse récente des emprunts des banques auprès de la Réserve fédérale (Fed). Les spreads ont désormais retracé 60% à 65% du mouvement d’élargissement (post-SVB), même s’ils sont toujours 20 points de base (pb) au-dessus des niveaux de début d’année pour l’investment grade et 45 pb pour le high yield.»

Depuis le début du mois d’avril, marqué par la pause autour du pont de Pâques, 30 milliards d’euros ont été émis sur ce marché, dont la moitié au format covered bonds. C’est sur ce marché que les premières émissions de banques ont repris, fin mars, avant les seniors unsecured et preferred. «Nous avons un retour du marché primaire, mais uniquement sur les obligations senior, le marché des Additional Tier 1 (AT1) étant toujours fermé», indique Matthieu Bailly, directeur général chez Octo AM.

AT1 gelés

La décision du régulateur suisse, la Finma, de mettre à zéro la valeur de ces obligations très subordonnées lors du rachat de CS par UBS a gelé ce segment de marché, les investisseurs revoyant la valorisation de ces instruments. «Le primaire sur les AT1 risque de rester fermé pendant un certain temps», ajoute Mathieu Cron, gérant chez Octo AM, pour qui ces obligations risquent d’être de nouveau testées début juin lors de la première date de call d’une obligation Unicredit. Seuls les émetteurs les mieux notés (BNP Paribas et ABN Amro) ont jusque-là réussi à émettre des obligations senior non preferred (bail-in-able).

Mais si le marché primaire reprend progressivement, les émissions senior unsecured sont sur des maturités courtes et les spreads sont plus élevés qu’avant l’épisode SVB-Credit Suisse, note Matthieu Bailly. Malgré un flux d’opérations régulier, le volume est inférieur aux émissions moyennes sur la période entre 2016 et 2022, selon les stratégistes de JPMorgan, qui notent un fort appétit des investisseurs, avec des carnets d’ordres dépassant parfois trois fois l’offre, ce qui a aussi pu contribuer au resserrement des spreads sur le marché secondaire.

Après le début d’année en fanfare, le montant des émissions de dette financières dépasse déjà celui de 2022 à la même époque, selon les données de JPMorgan, à 108 milliards d’euros (+10 milliards).