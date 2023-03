Les échanges des pays du G20 ont encore chuté à l’automne 2022

Au 4e trimestre 2022, les exportations et importations de marchandises ont respectivement diminué de 3,5% et 3,1% en valeur par rapport au trimestre précédent, prolongeant la tendance observée au trimestre précédent. « La chute des prix du pétrole a particulièrement pesé sur le commerce de marchandises en Amérique du Nord, les exportations reculant de 6,7% au Canada, de 5,4% aux États-Unis et de 3,1% au Mexique au T4 2022 », relèvent les auteurs de la note publiée par l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) en amont de la réunion des ministres des Finances du G20. Autre conséquence de la baisse des prix des matières premières, les exportations de l’Arabie saoudite (–14,5%), de l’Afrique du sud (-9,7%) et de l’Indonésie (-7,4%) ont sensiblement baissé.

Le rapport confirme également l’impact de la politique sanitaire sur la Chine, dont les exportations et importations ont diminué 7,1% et 2,5%, affectant les échanges dans le reste de l’Asie du Sud-est. A l’inverse, les exportations de marchandises ont augmenté de 0.9% dans l’Union européenne, portées par les ventes de machines et de matériel de transport en Italie, en France et en Allemagne.

La baisse des exportations et importations de services est moins marquée (0,8% et 1,5%). Le rebond du tourisme et des voyages explique le rebond des exportations brésiliennes (+5%), aux Etats-Unis (+4,9%) et en Italie (+4,5%).