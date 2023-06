Les dettes bancaires euros retrouvent la forme

Après trois années de changements réglementaires ayant soutenu les émissions de dettes bancaires subordonnées AT1 et Tier 2, les émissions de dettes bancaires ont repris fort depuis mi-2022 avec la fin des achats de la Banque centrale européenne (BCE) et des opérations de refinancement TLTRO 3. Pour les dettes seniors et même subordonnées malgré la crise de mars (132+25 milliards d’euros fin mai).

Crise du Covid en 2020 sur les banques périphériques, guerre en Ukraine en 2022 sur banques de l’Est : la crainte d’une crise bancaire a provoqué un écartement sur les protections sur les défauts (CDS). Si le risque est passé pour certaines banques périphériques et les CDS de Credit Suisse, cela se tend pour quelques banques plus au Nord ou le spécialiste suédois du recouvrement de créances Intrum AB.

Risque de récession et hausse des risques de défauts avaient quasiment disparu des radars. La crise de SVB et des banques régionales aux Etats-Unis puis le sauvetage de Credit Suisse ont ravivé les tensions sur les primes des CDS (indices iTraxx) des dettes bancaires, jusqu’à 239 pb pour les subordonnées le 15 mars. Les spreads des CDS ont chuté d’un tiers depuis.

Après trois ans de performances record, et une année de souffrance en 2022, les dettes subordonnées ont été les plus concernées par l’annulation des titres AT1 dans le sauvetage de Credit Suisse. Les spreads se sont un peu resserrés entre fin mai et début juin, pas suffisamment pour l’instant par rapport aux performances depuis janvier des obligations «high yield» corporate (même notée CCC).