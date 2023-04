Les contrats à terme sur le Libor touchent à leur fin

Un pan historique des marchés financiers aux Etats-Unis va en grande partie cesser de traiter ce vendredi: celui des futures et options sur Eurodollar, dont la référence est le taux Libor 3 mois. «Le 14 avril 2023, CME Group convertira tous les contrats à terme et options Eurodollar de la série U23 et au-delà éligibles en contrats Sofr équivalents», a indiqué début avril dans un communiqué l’opérateur de marché où sont échangés ces contrats. L’arrêt de ces contrats est l’une des dernières conséquences du passage de la référence Libor au Sofr sur le marché américain pour les instruments de dette à court terme.

Après le scandale sur le Libor, taux court terme servant de référence à de nombreux produits financiers, qui a été manipulé pendant des années par des traders de banques, une nouvelle référence s’est imposée sur le marché du financement court terme en dollars, le Sofr (Secured overnight finance rate).

Le marché des Eurodollar, qui a été créé en 1982, est rapidement devenu le plus gros segment du CME en termes de volumes et de positions ouvertes. Le contrat Eurodollar Future est un contrat à terme avec, en sous-jacent, un dépôt de 1 million de dollars américains d’une durée de trois mois. Les contrats Eurodollar ont aussi été très utilisés par les opérateurs de marché pour exprimer leurs vues sur la politique monétaire de la Fed, les contrats futures sur les Fed funds également traités par CME n’ayant pas réussi à s’imposer.

Les contrats futures et d’options Libor arrivant à échéance en septembre et au-delà seront convertis dans le nouveau taux Sofr. La conversion se fera sur la base d’un spread de 26,161 points de base (pb) au-dessus du taux Libor pour les futures et sur la base du prix d’exercice pour les options (après application du spread mais avec un minimum de 25 pb). Après le 14 avril, seuls les contrats avril, mai et juin 2023 resteront cotés. «Si vous utilisez toujours les données de l’eurodollar à des fins de construction de courbe, d'évaluation ou de tarification, il est impératif que vous passiez au Sofr avant le 14 avril pour éviter les perturbations», ajoute CME. Le taux Libor 3 mois ne sera plus publiés après le 30 juin prochain. Une version synthétique continuera d’être communiquée pendant trois mois après cette date pour permettre aux opérateurs d’effectuer la transition.

Le marché a déjà en grande partie basculé vers la référence Sofr relève CME. Les positions ouvertes s’élèvent à 50 millions de contrats contre 7 millions pour l’Eurodollar en futures et options qui doivent être convertis, indique CME. En mars, ce marché a atteint un volume record de 8,1 millions de contrats, au-delà du plus haut jamais atteint par les contrats Libor. Le Sofr est désormais la référence pour 3.500 milliards de dollars de prêts.