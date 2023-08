Les Brics s’ouvrent à six nouveaux pays du sud

Le sommet des Brics, qui se tient cette année à Johannesburg, en Afrique du Sud, va comme prévu ouvrir la voie à l’élargissement du bloc regroupant les cinq plus importantes économies émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) à d’autres «pays du Sud». Six nouveaux pays vont les rejoindre le 1ᵉʳ janvier 2024, a confirmé Cyril Ramaphosa, le Premier ministre sud-africain. La première expansion depuis l’entrée de son pays en 2010.

Les Brics veulent devenir une puissance capable de rivaliser avec les pays du G7 et peser dans les institutions multilatérales. Cette ouverture, qui faisait partie des grands sujets de discussion cette année, vise aussi à redonner un nouveau souffle à ce bloc hétéroclite qui peine à peser au niveau mondial malgré sa puissance économique. La Russie est fragilisée par la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales et la rivalité croissante de Pékin avec Washington affaiblit une économie chinoise engluée dans une crise immobilière sans précédent.

Contre-poids à l’occident

«Nous sommes tombés d’accord sur la question de l’expansion», avait déclaré Naledi Pandor le ministre sud-africain des Affaires étrangères mercredi. L’accord porte sur le mécanisme et la procédure d’intégration des nouveaux membres. «Nous avons adopté un document qui définit des lignes directrices, des principes et des processus pour considérer les pays souhaitant devenir membres». Détails qui feront l’objet d’une annonce plus détaillée avant la conclusion du sommet ce jeudi.

Les dirigeants des cinq Brics ont invité six pays à les rejoindre à partir du 1ᵉʳ janvier prochain : l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Ethiopie, l’Egypte, l’Argentine et les Emirats Arabes Unis. Plus de 40 pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre les Brics, et 22 d’entre eux – dont le Venezuela et l’Algérie également - ont officiellement demandé à être admis.

Même si tous les membres des BRICS ont publiquement exprimé leur soutien à la croissance du bloc, des divisions sont apparues sur l’ampleur et la rapidité de cette croissance, voire sur son enjeu. La Chine et la Russie, de même que l’Afrique du Sud, sont sur la même longueur d’onde et souhaitent élargir le bloc pour avoir une plus grande influence mondiale. Le Brésil, quant à lui, craint qu’une expansion ne dilue son influence, à l’instar de l’Inde qui craint une trop grande influence de la Chine. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a par ailleurs semé le trouble en affirmant que le groupe ne devrait pas chercher à rivaliser avec les États-Unis et les économies riches du G7.

Monnaie commune

Aucune annonce de nouveaux membres de la Nouvelle Banque de Développement, le bras financier des Brics, ne devrait en revanche avoir lieu à Johannesburg a indiqué sa directrice financière Leslie Maasdorp, même si les discussions se poursuivent avec des candidats. L’institution doit renforcer son assise financière en faisant entrer de nouveaux pays dans son capital. Elle l’a déjà ouvert à trois autres pays en dehors des cinq Brics : l'Égypte, le Bangladesh et les Émirats Arabes Unis. Au moins 15 nouveaux pays membres potentiels, dont l’Arabie saoudite, l’Algérie et l’Argentine, sont à l'étude par les gouvernements actionnaires de la banque.

Le président brésilien a par ailleurs déclaré mercredi qu’une monnaie commune utilisée par les pays des Brics dans les transactions commerciales, un autre des importants sujets de discussion pour le bloc, réduirait leurs vulnérabilités. «La création d’une monnaie pour les transactions commerciales et d’investissement entre les membres des BRICS augmente nos options de paiement et réduit nos vulnérabilités», a déclaré Lula da Silva lors de la séance plénière d’ouverture du sommet. Une façon de réduire la dépendance au dollar. Les Brics veulent également accroître leurs échanges en devises locales.

A lire aussi: