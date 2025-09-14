Les agences de crédit affichent leur optimisme pour la Péninsule ibérique
S&P Global a relevé vendredi d’un cran à «A+» la note de l’Espagne, tandis que Fitch a aussi rehaussé d’un cran à «A» celle du Portugal, avec une perspective stable dans les deux cas.
La perception du risque monte autour de la FranceLe gouvernement de François Bayrou devrait tomber lundi après le vote de confiance à l’Assemblée nationale. La nouvelle incertitude politique et budgétaire qui en résultera inquiète un peu plus les marchés, mais pas au point d'imaginer des risques extrêmes.
L’automne s’annonce risqué pour les taux longsLes obligations souveraines à long terme ont subi une nouvelle correction violente début septembre. Les facteurs fondamentaux comme les facteurs techniques ne permettent pas d’envisager un changement de la tendance.
La France réussit encore ses adjudications de dette à long termeLes investisseurs ont continué à soutenir les obligations françaises avant le vote de confiance attendu lundi : pour la première adjudication depuis l’annonce de François Bayrou, l’Agence France Trésor a pu emprunter 11 milliards d’euros dans d’assez bonnes conditions malgré un taux de sursoucription bien au-dessous de la moyenne des derniers mois.
Le rachat de Mediobanca menace la fusion des gestions de Generali et BPCE
Zucman contre Mistral, la France qui perd et la France qui gagne
Le Crédit Agricole CIB transige sur les « CumCum »
Mistral AI lève 1,7 milliard d'euros et accueille ASML à son capital
Sébastien Lecornu commence son chemin de croix budgétaire avec Fitch Ratings
