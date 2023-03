Les actions européennes marquent une pause face aux américaines

A peine commencée, la surperformance du marché européen est-elle déjà terminée ? Après avoir nettement battu le marché américain depuis l’automne dernier, une situation rare ces dernières années, les actions européennes sont étales depuis un mois et font même moins bien par rapport à l’indice Nasdaq (+6,2% contre +2,4% pour l’indice Euro Stoxx 50). Toutefois, il y a une grande disparité entre les places européennes, l’indice italien FTSE Mib progressant plus que le Nasdaq (+6,8% sur un mois et +17% depuis le début de l’année). Le CAC 40, qui vient de signer un nouveau record, bat le S&P 500, pas le Dax. Depuis octobre, portées par la baisse des prix du gaz et des risques de récession sévère, les actions européennes devancent pourtant les valeurs américaines (+20 points).

Mais quelques mois ne suffisent pas à effacer des années de retard. Sur cinq ans, leur sous-performance est de 23 points par rapport au S&P 500 et de 32 points par rapport au Nasdaq. Le CAC 40 n’affichant qu’une sous-performance de 11 points. La force du dollar peut expliquer la surperformance récente des actions américaines. «Les actions européennes ont marqué une pause depuis début février car le directionnel est un peu moins puissant après le rebond de janvier», explique Florent Pochon, stratégiste cross-asset chez Natixis. Aux Etats-Unis, le retour des investisseurs particuliers, qui ont eu peur de manquer la hausse, semble aussi avoir joué en faveur du marché américain.

«Nous pensons que les actions européennes offrent encore un potentiel de surperformance principalement pour une raison de valorisation. Les actions américaines sont redevenues chères et traitent à nouveau sur les niveaux d’avant la remontée des taux», ajoute-t-il. Contrairement aux européennes, toujours en décote absolue et relative. «Dans un contexte où il y a peu à attendre des croissances bénéficiaires des entreprises, le seul moteur de performance des actions est la valorisation (PER)», poursuit-il. Les stratégistes de Bank of America sont, eux, moins optimistes : «Alors que les données macroéconomiques restent incontestablement solides, nous anticipons encore une forte perte de dynamique de croissance au cours des prochains mois ainsi qu’une hausse des primes de risque et desrévisions à la baisse des bénéfices, se traduisant par une baisse potentielle d’environ 20% pour le Stoxx 600 d’ici le troisième trimestre.» La surperformance pourrait alors bien appartenir au passé.

{"title":"","image":"298844","legend":"","credit":""}