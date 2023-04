Les actions européennes confortent leur surperformance

La crise des banques régionales américaines et le sauvetage de Credit Suisse par UBS semblent un lointain souvenir si l’on regarde la performance des marchés actions, notamment européens. Le creux de mars digéré, ces derniers ont repris la tendance haussière qui était la leur en début d’année, continuant de surperformer par rapport aux actions américaines.

Si Wall Street a retrouvé ses points hauts atteints avant les difficultés de Silicon Valley Bank (SVB), les places boursières européennes les dépassent désormais. Plusieurs marchés sont même à leur plus haut historique, comme le Dax, le CAC 40 et le FTSE 100. L’indice Stoxx Europe 600 n’est qu’à quelques encablures de son plus haut historique, établi en novembre 2021, et l’Euro Stoxx 50, du record de 2007 (celui de 2000 restant encore très loin). Depuis le début de l’année, cinq places boursières européennes sont dans le top 10 des meilleures performances mondiales, les Bourses de Milan (+17,8%) et de Paris (+16,6%) arrivant deuxième et troisième après Moscou.

«Les marchés européens continuent de profiter d’un momentum macroéconomique plus favorable, d’une valorisation plus faible et d’une part plus importante de secteurs ‘value’ par rapport au marché américain», souligne Paul Jackson, responsable mondial de la recherche pour l’allocation d’actifs chez Invesco. Ils continuent donc de rattraper leur retard. Loin de la récession prédite en fin d’année dernière sur le Vieux Continent en raison de la crise de l’énergie, l’activité affiche une certaine résilience, ce que montrent les derniers indices PMI, alors que le ralentissement semble déjà engagé aux Etats-Unis au vu des derniers indices ISM. «La crise des banques aux Etats-Unis a conforté notre anticipation d’une récession cette année aux Etats-Unis», affirme Olivier Raingeard, responsable de la recherche chez Neuflize OBC.

Malgré leur rebond depuis octobre 2022, les actions européennes restent bon marché par rapport à Wall Street, souligne Paul Jackson qui anticipe une poursuite du rattrapage avec des indices plus élevés d’ici à la fin de l’année : «Les marchés américains, qui ont profité pendant des années de la pondération plus importante de valeurs de croissance et donc de la baisse des taux, vont continuer de souffrir de taux qui seront plus élevés, alors que le rééquilibrage entre ‘value’ et croissance profite au marché européen.» Ce d’autant qu’à 18 fois les bénéfices anticipés à un an (indice S&P 500) le marché américain reste au-dessus de sa valorisation moyenne historique (16,5 fois), à l’inverse du marché européen, qui se paye 12 fois ses bénéfices à un an, ce qui est sous son PER (price earning ratio) historique de 13,5 fois. Le niveau de la prime de risque actions est par ailleurs plus confortable pour les actions européennes (4,4%), par rapport au marché américain (1,3%). La faible exposition des investisseurs aux actions soutient également le marché.

Risque de récession non intégré

Olivier Raingeard note que, si les marchés européens ont retrouvé des points hauts, ce n’est pas le cas de tous les marchés. Les marchés américains et émergents, qui sont 15% et 30% sous leurs plus hauts, sont victimes de leur biais croissance. «Dans les deux cas, la hausse des taux et le durcissement des conditions financières ont pesé sur la valorisation des actions», indique le spécialiste, qui reste toutefois à sous-pondérer sur les actions américaines, mais aussi européennes. «Le problème est qu’il n’y a pas eu de correction forte dans les marchés pour revenir surpondérer sur la classe d’actifs, note-t-il. Nous restons sous-pondérés en raison d’une récession probable pour les pays occidentaux, qui devrait peser sur le résultat des entreprises au cours des trois prochains trimestres.» L’un des signaux sera une baisse des indices PMI sous le niveau de 45. Avec un risque de baisse des bénéfices de 15% à 20%, contre une estimation stable, voire en légère hausse actuellement, pour les Etats-Unis comme pour l’Europe cette année. L’indice S&P 500 pourrait revenir à 3.600 points et les marchés européens, plus cycliques, risquent de sous-performer, dans cette hypothèse. «La question est de savoir quand le marché va se focaliser le ‘E’ du PER au lieu du ‘P’ comme ces derniers mois», note Philippe Uzan, responsable de la gestion chez iM Global Partner. Même si certaines publications trimestrielles, comme celle d’ASML ou celles des banques américaines, ont commencé à avoir un impact sur les valeurs concernées, il n’y a pas de mouvement généralisé. Des perspectives moins favorables des entreprises pourraient être un élément déclencheur.

Paul Jackson n’exclut pas une nouvelle correction des actions dans les prochains mois, avant qu’elles ne se reprennent d’ici à la fin de l’année avec les premières baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed) d’ici à décembre prochain. Sur le marché monétaire, les investisseurs anticipent une baisse de 75 points de base (pb) des taux Fed funds. La Fed devrait les remonter encore de 25 pb lors de sa prochaine réunion, début mai, à 5,25%. «Deux thèses s’opposent sur le marché, affirme Philippe Uzan. La première, actuellement jouée par le marché, est celle selon laquelle 2022 a été une parenthèse et que l’on revient désormais à un environnement ‘Boucles d’or’, marqué par une faible croissance mais aussi une faible inflation.» Avec des banques centrales plus accommodantes.

«Pour l’autre thèse, après une année 2023 transitoire au cours de laquelle l’inflation va en effet continuer de baisser, mais en grande partie liée à l’énergie et aux effets de base positifs, les prochaines années seront dans la droite ligne du changement de régime d’inflation initié en 2020-2021», ajoute le gérant. Une inflation élevée qui empêcherait les banques centrales de rapidement baisser leurs taux, sans tomber dans l’erreur de politique monétaire. La frontière semble mince.

Pour que le marché poursuive sa hausse, il va à présent falloir aussi une baisse de l’inflation plus marquée, notamment sur la composante core pendant plusieurs mois. Philippe Uzan estime qu’il est également prématuré de revenir dans les actions sur les valorisations actuelles, surtout sur le marché américain. Elles offrent peu de marge par rapport à de mauvaises surprises. «Si l’inflation continue de diminuer au second semestre, cela signifiera aussi que la croissance ralentit et, à ce moment-là, le marché testera les valorisations élevées du marché», relève-t-il.