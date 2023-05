Le Venezuela veut repousser une échéance majeure sur sa dette

Plus de cinq ans après le défaut du Venezuela, une nouvelle échéance approche à grands pas, qui pourrait compliquer le remboursement pour certains créanciers. Les obligations sur lesquelles l’Etat vénézuélien a fait défaut contiennent une clause stipulant une prescription de six ans après la suspension des paiements au-delà de laquelle le détenteur des titres ne peut plus intenter de recours pour récupérer sa mise. Les premiers emprunts pour lesquels le Venezuela n’a pas effectué de paiement seront dans cette situation en octobre, six ans après le défaut partiel du pays.

Pour éviter ce couperet, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a proposé en mars dernier de suspendre cette prescription jusqu’en 2028 ou jusqu’à ce que les Etats-Unis lèvent leurs sanctions sur la république bolivarienne. Les Etats-Unis ne reconnaissent que Juan Guaido, le leader de l’opposition vénézuélienne, comme dirigeant légitime du pays. Le Comité des créanciers du Venezuela (VCC, l’acronyme en anglais) a demandé à l’opposition, qui est la seule reconnue par les tribunaux américains, de soutenir cette suspension. La plupart des obligations émises par Caracas et la compagnie pétrolière nationale Petroleos de Venezuela (PDVSA) relèvent de la Cour de justice de New York. L’opposition, qui a récemment été mandatée par l’administration Biden pour négocier avec Nicolas Maduro un accord sur la dette, n’a pas pour l’heure déclaré ses intentions. L’opposition gère également les actifs détenus par le Venezuela à l’étranger, principalement ceux de PDVSA, dont Citco, le huitième raffineur américain.

Les sanctions américaines sont une des clés

Le comité des créanciers, qui revendique 10 milliards de dollars de dette obligataire externe, alerte l’opposition sur le risque d’un maintien de cette clause, qui pourrait engendrer une multiplication de litiges. Et au final, interférer dans les efforts pour rétablir l’économie vénézuélienne en pleine déroute, mais aussi la tentative de dialogue entre le président vénézuélien et l’opposition avec la perspective d’élections en 2024 ou 2025. Plusieurs importantes sociétés de gestion font partie du comité, dont Fidelity Management, T. Rowe Price ou Greylock Capital Management.

En novembre 2017, soit 30 jours après le délai de grâce sur le paiement d’une obligation, Standard & Poor’s a déclaré l’Etat vénézuélien en défaut partiel. PDVSA avait également fait défaut sur sa dette. Mais depuis, aucune négociation n’a pu avoir lieu en vue de renégocier une dette estimée à 150 milliards de dollars, dont 60 milliards d’obligations (réparties entre l’Etat et PDVSA). La Chine et la Russie sont les principaux créanciers du Venezuela. Pour Nicolas Maduro, les sanctions américaines ont mis le pays en situation de défaut et empêchent aujourd’hui tout compromis sur la dette. La plupart des banques et des investisseurs ne pouvant passer d’accord avec le régime chaviste. Washington détient une des clés d’une restructuration qui s’annonce complexe.

