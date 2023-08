Le spectre de la déflation revient en Chine

Les mauvaises nouvelles économiques s’accumulent pour la Chine. L’inflation s’est enfoncée en territoire négatif pour le mois de juillet, à -0,3% selon les chiffres publiés ce 9 août par le Bureau national chinois des statistiques. Il s’agit de sa première incartade en territoire négatif depuis février 2021. Cette statistique clôt une série de de chiffres inquiétants qui font craindre un ralentissement prolongé de l’économie chinoise.

Cette baisse est principalement due à une décrue des prix dans l’alimentaire de 1,7%, notamment sur le porc, qui a reculé de 26%. Hors alimentation et énergie, l’inflation est tout de même en hausse de 0,8%. Pour l’administration chinoise, cette situation n’est donc que transitoire, l’inflation devant reprendre de la vigueur à mesure que l’effet de base de l’année 2022 s’estompe. L’objectif officiel demeure à 3% d’inflation pour l’exercice 2023.

Toutefois, cet accroc n’est pas isolé. Ce même jour, les prix à la production ont enregistré leur dixième mois de baisse consécutif, à -4,4% pour juillet. Les chiffres d’inflation de la consommation et de la production n’avaient plus été négatifs de manière concomitante depuis l’éruption épidémique du Covid-19. La veille, les douanes ont présenté des importations en baisse de 12,4% en juillet en glissement annuel, et les exportations de 14,5%.

Les marchés attendent des mesures de soutien à l'économie

Les dirigeants chinois luttent actuellement avec un ralentissement de la demande, tant domestique qu’étrangère. En interne, les Chinois n’ont plus confiance en l’avenir. Plus d’un jeune sur cinq est au chômage, et les ménages hésitent à investir dans l’immobilier, le secteur connaissant d’importants soubresauts. En dehors des frontières, le niveau d’inflation et les perspectives de récession en Europe et aux Etats-unis ont réduit l’appétit de ces régions pour les biens chinois. Cette baisse de la demande a déjà freiné le niveau de croissance du PIB pour le deuxième trimestre 2023. Celui-ci est ressorti un point en dessous des anticipations des économistes, à +6,3% en annuel glissant. Surtout, l’évolution d’un trimestre à l’autre n’a été que de +0,8%.

Le Politburo a promis fin juillet de stimuler les dépenses de consommation et de lutter contre le chômage. Plusieurs secteurs ont déjà reçu l’assurance de profiter de mesures de soutien, tels que l’immobilier, l’automobile, l’électronique, les loisirs ou encore le tourisme culturel. Les hauts dirigeants sont restés néanmoins avares de détails, laissant le soin aux administrations de présenter ultérieurement leurs solutions.

