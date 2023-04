Le secteur immobilier fait toujours trembler le marché obligataire

Le secteur immobilier avait accusé la pire performance sur le marché du crédit euro en 2022. La crise des banques régionales américaines en mars et les soubresauts en Europe ont ravivé les craintes des investisseurs qui se montrent très prudents sur ce secteur très endetté. Après avoir bénéficié d’un regain en fin d’année dernière, les obligations ont de nouveau décroché, le marché ne voulant plus de ces valeurs malgré des prix extrêmement décotés.

«Comme conséquence des récentes perturbations, on peut noter sur le marché du crédit que si les financières se stabilisent ce n’est pas le cas du segment de l’immobilier», relève Elisa Belgacem, stratégiste crédit chez Generali Insurance Asset Management. Le comportement affiche toujours les spreads les plus larges parmi l’ensemble des secteurs.

L’indice Bloomberg crédit euro immobilier a vu son spread rebondir à 260 points de base (pb) ces derniers jours, revenant à ses niveaux de la fin de l’année dernière. Il reste 100 pb sous ses extrêmes à mi-année l’an dernier, mais rebondit par rapport à ses points bas de février cette année à 170 pb (niveau de l’indice en mars 2022). «Nous sommes extrêmement négatifs sur le secteur», relève Alexandre Stoessel, responsable de la gestion obligataire chez Scor IP, car la forte hausse des taux fragilise ce secteur très endetté. Le gérant ajoute qu’en-dehors du marché obligataire, beaucoup d’émetteurs sont en difficulté, en situation distressed, sur le marché du placement privé Euro PP: «Il y a un vrai risque de refinancement car les investisseurs ne répondent plus présent non plus ».

320 milliards d’euros levés entre 2014 et 2021

«Nous avons toujours été très prudents, car en concentrant beaucoup de financements le secteur a créé une bulle», constate Richard Woolnough, gérant chez M&G. Les foncières ont beaucoup grossi ces dernières années en profitant d’un accès au marché obligataire à des taux bas facilité par les politiques très accommodantes des banques centrales, notamment de la Banque centrale européenne (BCE), au détriment des financements bancaires. Le secteur représente 5% du marché investment grade (IG) européen. Entre 2014 et 2021, il a levé près de 320 milliards d’euros sur le marché européen contre à peine 60 milliards les huit années précédentes.

Avec la hausse des taux, et des investisseurs moins réceptifs, le refinancement se complique tandis que le marché immobilier décroche dans certaines zones géographiques. Notamment en Suède, où les prix ont déjà chuté de plus de 10%, et au Royaume-Uni. «La correction du marché immobilier est en cours et déjà observable dans de nombreux pays développés, relève Olivier Raingeard, directeur des investissements chez Neuflize OBC. La classe d’actifs doit digérer le choc de la hausse des taux.» La tendance est également négative ailleurs en Europe comme en Allemagne pour l’immobilier commercial mais aussi le résidentiel. Le développement du télétravail et l’évolution des comportements de consommation ont également un impact sur le marché.

Mais la principale crainte des investisseurs reste le risque de refinancement. Le coupon moyen de l’indice Bloomberg immobilier, en fait celui des obligations en circulation, est de 1,6% alors que le rendement actuel du secteur est de 5%, le niveau auquel les émetteurs lèveraient des fonds aujourd’hui en moyenne s’ils pouvaient accéder au marché. De quoi remettre en question beaucoup de modèles économiques. Avec les récents soubresauts autour des banques, qui devraient durcir davantage leurs conditions de financement, le risque de refinancement s’accroît sur le secteur qui perd en partie une source de fonds. Le marché primaire obligataire est, lui, quasiment fermé, sauf pour quelques émetteurs dans la logistique, l’un des rares segments encore recherché par les investisseurs.

Risque de «fallen angels»

Un autre segment du marché obligataire très fréquenté par les émetteurs immobiliers, celui des dettes hybrides qui permettent de comptabiliser la moitié des fonds levés en capital, a également beaucoup souffert. Non seulement parce qu’en cas de défaut ces obligations sont subordonnées aux dettes seniors, mais aussi parce que le marché a intégré un risque d’extension, c’est-à-dire de non-remboursement de cette obligation perpétuelle à la première date de call (option de remboursement).

En ne remboursant pas une obligation hybride fin 2022, l’allemand Aroundtown, un important émetteur d’obligations (sa dette est passée de 1,3 milliard d’euros à 12,5 milliards depuis 2015), a secoué ce marché. Le spread actuel reflète cette prime d’extension. Mais même si le coupon de l’obligation hybride se renchérit contractuellement après la date de call, il reste inférieur aujourd’hui au rendement des dettes seniors: l’émetteur n’a donc pas d’intérêt à rembourser par anticipation.

A lire aussi:

Aroundtown a également été très actif pour racheter ses dettes depuis la fin de l’année dernière. La foncière a récemment relevé le montant de rachat envisagé à plus de 400 millions d’euros lors d’une récente opération de ce type s’ajoutant aux 110 millions déjà rachetés en fin d’année dernière. Heimstaden Bostad et CPI Property ont également récemment racheté des obligations. Le but est de préserver leur notation. Selon Richard Woolnough, «les obligations du secteur immobilier ne redécollent pas car les investisseurs craignent qu’une partie des émetteurs investment grade basculent en ‘high yield’», c’est-à-dire deviennent des anges déchus ou «fallen angels».

Sur le marché en euro, 62 milliards d’euros d’obligations investment grade traitent sur le marché comme des obligations à haut rendement, selon les calculs de Bloomberg, pour 58 milliards de dollars sur le marché américain. Les obligations de Vonovia et Unibail Rodamco Westfield affichent des rendements compris entre 4,5% et 5%, avec des prix d’obligations évoluant entre 80% et un peu plus de 90% du pair en fonction des souches. Les obligations Heismtaden Bostad traitent sur la base de rendements de 7% environ sur des maturités à moyen terme, et de 9% à plus de 10% pour les obligations perpétuelles. Le risque de «fallen angels» est clairement intégré.