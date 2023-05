Le secteur des services britannique s’améliore mais reste en contraction

L’activité, qui reste en contraction au Royaume-Uni, s’est améliorée en décembre, même si l’évolution des nouvelles commandes reste morose. L’indice sectoriel PMI de décembre a été révisé à 49,9 contre un chiffre de 50 annoncé en première estimation, selon les résultats définitifs de l’enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d’achats publiée jeudi. En novembre, l’indice PMI des services s'était établi à 48,8. Le sous-indice des nouvelles commandes affiche une contraction pour le deuxième mois consécutif, tandis que la composante de l’emploi est tombée à son plus bas niveau depuis février 2021. Ce qui renforce, après l’annonce d’indice PMI manufacturier au plus bas depuis 2008, l’idée que l’économie britannique est déjà entrée en récession. «Les fournisseurs de services britanniques ont terminé l’année avec une baisse supplémentaire des nouvelles commandes, les fortes pressions inflationnistes et les inquiétudes concernant les perspectives économiques ayant pesé sur la demande», a souligné Tim Moore, directeur économique chez S&P Global. L’indice PMI composite est lui aussi resté dans le rouge en décembre, à 49 après 48,2 en novembre.