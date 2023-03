Le secteur bancaire inquiète toujours les marchés

Le rebond de début de séance vendredi dernier, dans le sillage de l’injection de liquidités par les grandes banques américaines à la banque régionale en difficulté First Republic, n’aura duré que quelques heures, signe de l’inquiétude persistante des investisseurs autour du secteur bancaire. Les places boursières européennes ont terminé en forte baisse après une semaine cauchemardesque, Wall Street évoluant également dans le rouge. La situation est loin d’être stabilisée, et l’action de la banque californienne First Republic chutait de 23%, après avoir déjà perdu 60% depuis la défaillance de Silicon Valley Bank.

Malgré les efforts des régulateurs et des banquiers centraux, aux Etats-Unis pour les banques régionales et en Suisse pour soutenir Credit Suisse en grande difficulté, les investisseurs estiment que le risque de crise bancaire n’est pas totalement écarté. Bill Akman, le patron du hedge fund Pershing Square, s’est montré très critique : «La secrétaire au Trésor Janet Yellen a apparemment poussé les banques systémiques à recycler certains des dépôts qu’ils ont reçus de First Republic (FRB) dans FRB pendant 120 jours. Le résultat est que le risque de défaut de FRB est désormais réparti sur nos plus grandes banques», a-t-il posté sur twitter.

Craintes systémiques

La situation est critique aux Etats-Unis mais elle l’est tout autant en Europe. Les investisseurs craignent qu’il y ait d’autres mauvaises nouvelles dans le secteur bancaire voire chez d’autres opérateurs du marché comme les fonds de pension. Les montants engagés, bien que supérieurs en absolu à ce qui avait été mis sur la table par la Fed et le Trésor américain en 2008 avec 165 milliards de dollars déjà empruntés par les banques, ne seraient pas suffisants face au risque de crise financière. «Le prêt de 50 milliards de francs suisses de la Banque nationale suisse (BNS) ne permettra pas, à lui seul, de sauver la banque car il est finalement petit au regard des chiffres. Les dépôts ont fondu de 320 milliards de francs en 2022, à 1.294 milliards de francs, dont 110 milliards de francs au dernier trimestre, souligne Matthieu Bailly, gérant crédit chez Octo AM. Il est aisé d’imaginer une tendance quasi comparable depuis le début 2023 au vu de l’inquiétude grandissante des clients sur la banque.» Le gérant ajoute que «le sujet est clairement systémique pour la Suisse, mais aussi pour la zone euro». Lors d’une réunion non prévue de son conseil sur la situation du secteur bancaire, la Banque centrale européenne (BCE), dont elle est aussi le régulateur, a constaté que les dépôts étaient stables dans la zone euro et que l’exposition à Credit Suisse était négligeable, selon Reuters.

«Nous trouvons les craintes d’une crise financière mondiale exagérées, car le système bancaire est dans une bien meilleure situation qu’avant la crise financière de 2008, affirme Emmanuel Cau, stratégiste chez Barclays. Les indicateurs classiques de stress (spreads OIS, notamment), restent relativement ordonnés par rapport aux épisodes passés, indiquant que le système de liquidité interbancaire fonctionne toujours. Après l’action décisive de la Fed au cours du week-end du 11 mars pour empêcher les sorties de dépôts, tant la BNS que la BCE ont clairement indiqué qu’elles peuvent fournir suffisamment de liquidités si nécessaire.» Mais le stratégiste reconnaît que les valeurs bancaires, qui bénéficient encore d’un positionnement long élevé des investisseurs, peuvent rester sous pression.

Risque économique d’une crise bancaire

«Je suis tout simplement extrêmement préoccupé par le risque de contagion financière qui deviendrait incontrôlable et causerait de graves dommages et difficultés économiques», a ajouté Bill Ackman. Car l’autre risque est économique. «Même si nous pensons qu’une crise bancaire sera évitée, l’évolution des prix du marché n’est pas surprenante car une crise bancaire – même s’il s’agit d’un risque extrême – aurait des conséquences très graves pour la croissance», note Adam Slater, économiste chez Oxford Economics. Les canaux de diffusion sont variés : effets de richesse, durcissement des conditions financières, baisse de la production de crédit… l’un des liens les plus immédiats avec l’économie étant l’immobilier, notamment commercial.

«Les États-Unis s’empressent d’éviter un profond resserrement du crédit, relève Robin Brooks, chef économiste de l’Institute of International Finance (IIF). Les banques régionales américaines ont été des prêteurs particulièrement importants dans l’immobilier résidentiel et commercial, ainsi que dans les prêts à la consommation.» Pour l’économiste une crise du crédit se profile. «Historiquement, les crises bancaires ont tendance à frapper durement la production, ajoute Adam Slater. Les effets initiaux peuvent être substantiels et des dommages durables sont également possibles - certaines estimations de la réduction du produit intérieur brut (PIB) à long terme se situent entre 5% et 10%.» Ce dernier relève également que même les crises centrées sur les petites banques peuvent avoir un impact négatif substantiel.

La nouvelle chute des rendements des emprunts d’Etat américains et de la zone euro confirme ces craintes. Le rendement des Treasuries à 10 ans se resserrait de 16 pb vendredi à 3,42%, celui du Bund de même maturité reculant de 12 pb, à 2,12%. Au-delà de la recherche d’actifs de qualité, les investisseurs se ruaient aussi sur le marché des options pour protéger leurs portefeuilles. Les indices de volatilité, qui reflètent ces mouvements d’aversion pour le risque, bondissaient de nouveau vendredi, le VStoxx de volatilité de l’indice EuroStoxx 50 évoluait à 29,7 après avoir atteint 31,3 dans la journée non loin des plus hauts de mai 2022 à 35. L’indice Vix à Wall Street se tendait également à 24,5. L’indice Nations TailDex, qui mesure le coût de la couverture contre un mouvement démesuré du SPDR S&P 500 ETF Trust, le plus important ETF sur l’indice phare américain, a atteint son plus haut niveau depuis mai cette semaine.

Spirale de la perte de confiance

Une des questions est désormais de savoir quelle forme pourrait prendre une crise bancaire. Pour le moment, les tensions ont surtout été liées à des problématiques de liquidité. La capacité de certaines banques, comme Credit Suisse, à faire face à leurs échéances financières immédiates est remise en cause parce qu’il leur est impossible de mobiliser leurs actifs cessibles ou de lever des fonds à court terme. Si la réaction des banques centrales (Fed et BNS) en déployant des outils capables d’assurer la liquidité limite les tensions à court terme, le risque est toutefois de voir ces tensions se muer en crise de solvabilité. Si les actifs d’un acteur viennent à être insuffisants pour couvrir ses dettes -ce qui déclenche un défaut. Ni Credit Suisse, ni SVB ne sont dans cette situation, et les régulations mises en place après 2008 sont censées assurer la solvabilité des acteurs et limiter le risque de pertes importantes sur les actifs détenus par le secteur bancaire.

Matthieu Bailly note toutefois que malgré un ratio Core Tier 1 de 14%, que la banque et le régulateur estiment comme très solide, le hors-bilan de Credit Suisse d’environ 14.000 milliards de francs représente tout de même un levier proche de sept fois les fonds propres. Pour Megan Greene, cheffe économiste de Kroll, «la surréaction des marchés de ces derniers jours augmente le risque que les investisseurs déclenchent une véritable crise bancaire, en suivant une prophétie autoréalisatrice». «Les bilans ont beau être solides, une fois que la crise de confiance dans le secteur bancaire est enclenchée, on peut difficilement faire marche arrière», nous confiait en pleine tourmente sur Crédit Suisse un investisseur préférant garder l’anonymat tant le sujet est sensible. Une nouvelle poussée de stress pourrait mener à une perte de confiance dans certains acteurs, déclenchant des retraits massifs qui éroderaient leur solvabilité et les acculeraient au défaut.