Le régulateur américain veut s’assurer contre de nouvelles paniques bancaires

La FDIC, le régulateur américain en charge des dépôts, a annoncé lundi vouloir une révision en profondeur de l’assurance-dépôts après les faillites de Silicon Valley Bank et Signature Bank. Lundi, l’institution a présenté trois options pour cette assurance, qui couvre actuellement les dépôts au sein de banques assurées allant jusqu’à 250.000 dollars.

La FDIC propose d’abord une «couverture ciblée», dans laquelle les dépôts d’entreprise bénéficieraient d’une couverture supérieure au plafond actuel. S’il s’agit, selon le régulateur, de la meilleure option pour la stabilité financière, ce changement requerrait l’autorisation du Congrès.

Autre option, le plafond pourrait être abandonné, supprimant tout risque de panique bancaire, mais augmenterait l’instabilité financière et pousserait les banques à prendre davantage de risques. La dernière option est de ne rien faire, ce qui n’est pas non plus sans poser problème, pour la FDIC.

De fait, l’institution constate, dans son rapport, une augmentation du volume de dépôts placés au sein de banques non assurées, et qui ne sont donc pas couverts par l’assurance des dépôts. Cette proportion représenterait 47% des dépôts en 2021, soit 7.700 milliards de dollars, le niveau le plus élevé depuis 1949. A cela s’ajoute les changements technologiques, qui accélèrent la diffusion de l’information et le retrait de leurs fonds par les épargnants et les entreprises. Ces deux phénomènes accroissent le risque de paniques bancaires et posent un risque de stabilité financière.

A lire aussi:

Surcoût

Pour autant, l’évolution de l’assurance-dépôt aura un coût. Le fonds d’assurance des dépôts (FID), qui finance cette couverture, est en effet alimenté par des contributions trimestrielles des banques assurées. Une couverture plus large «nécessiterait une augmentation significative» des versements au fonds, a ainsi prévenu la FDIC.

Or, celui-ci est déjà écorné. La faillite de Silicon Valley Bank et Signature Bank, dont la FDIC a assuré l’ensemble des dépôts sans plafonnement, ont coûté 22,5 milliards de dollars au FID. Le rachat de First Republic par JPMorgan s’est par ailleurs fait à la condition que la banque et la FDIC partageraient les pertes et les éventuels recouvrements sur les prêts accordés par First Republic, pour une perte évaluée à 13 milliards de dollars par la FDIC. Reconstituer le FID pourrait se traduire par une baisse de 14% des bénéfices du secteur bancaire s’il était réalisé en un an, calcule CFRA Research.

Les inquiétudes du FDIC ont pesé sur les banques. L’action JPMorgan a gagné +2,1% lundi, et a été l’un des deux seuls membres de l’indice des banques régionales américaines KBW à terminer en hausse, avant de repiquer du nez dès mardi.

Depuis le début de la semaine, cet indice boursier, qui compte 50 banques membres, s’est ainsi effondré, perdant 8,2% mardi en milieu de journée. Le vent de défiance a même viré à la tourmente pour certains de ses pensionnaires. PacWest Bancorp, Western Alliance Bancorp ou Metropolitan Bank abandonnaient près, voire plus, de 20%.