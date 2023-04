Le redressement dans les services s’est accéléré en mars

L’activité du secteur privé s’est accélérée en mars en zone euro, mais elle a été inégale selon les secteurs et les pays, montrent les résultats définitifs de l’enquête de S&P Global auprès des directeurs d’achat parus mercredi.

L’indice PMI composite, considéré comme un baromètre fiable de l’évolution de l’activité économique, a atteint un sommet de dix mois à 53,7 en mars, après 52,0 en février (54,1 en première estimation). Soit un troisième mois consécutif au-dessus de la barre des 50 séparant la croissance de la contraction de l’activité. L’indice PMI des services a accéléré à 55,0 en mars, après 52,7 en février, ce qui est toutefois inférieur à l’estimation «flash» à 55,6. Un sous-indice des nouvelles commandes progresse aussi à 54,2 grâce à une hausse de la demande provenant des exportations, une première depuis mai 2022. Et un indice composite des prix à la production est tombé à 58,1, après 60,8.

Les services en soutien

«L’économie de la zone euro continue de rebondir après l’accalmie enregistrée à la fin de 2022 et la dernière enquête PMI renforcera le scénario selon lequel, du moins pour l’instant, la zone euro est à l’abri d’une récession», a commenté Joe Hayes, économiste chez S&P Global, en s’appuyant sur la bonne dynamique dans les services, «encourageante» au regard de la pression sur les ménages liée à l’inflation élevée et à la hausse des coûts d’emprunt. Une solidité des indicateurs d’activité et de prix qui va à première vue dans le sens de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Banque centrale européenne (BCE). Rappelons cependant que les indices PMI publiés mardi disaient tout autre chose…

En Allemagne, les services ont accéléré à leur rythme le plus rapide depuis mai 2022. L’indice PMI des services est ainsi ressorti à 53,7 en mars, après 50,9 en février, et a donc tiré à la hausse l’indice PMI composite, qui rassemble les secteurs manufacturier et des services, à 52,6 en mars, après 50,7 en février. La demande se renforce et stimule les créations d’emplois estime Phil Smith, directeur associé chez S&P, même s’il reste à voir si ce sera suffisant pour empêcher une deuxième contraction trimestrielle consécutive du PIB allemand, ce qui correspondrait à la définition technique d’une récession.

En France, l’indice PMI composite est passé de 51,7 en février à 52,7 en mars, soit un plus haut de neuf mois même si l’activité a progressé bien moins vite qu’estimé initialement (54,0). L’indice PMI des services a augmenté à 53,9 en mars, après 53,1 en février (55,5 en première estimation). De quoi «clôturer ce que l’on peut considérer comme un premier trimestre 2023 assez positif pour l’économie française, souligne Joe Hayes, économiste chez S&P. Même si la production manufacturière continue de baisser, les deux fortes hausses mensuelles de l’activité des services en février et mars pourraient conduire à une croissance économique bien meilleure au premier trimestre que beaucoup ne l’anticipaient.»

Effet tourisme dans le sud de l’Europe ?

En Italie, les services ont aussi fortement accéléré avec un indice sectoriel à 55,7 en mars, après 51,6 en février (53,2 attendus), à son rythme le plus soutenu depuis avril 2022, également grâce à une hausse des commandes à l’exportation – la plus forte depuis juillet 2022, ce qui porte l’indice PMI composite à 55,2 en mars, après 52,2 en février, également avec une activité manufacturière solide (51,1). Idem en Espagne, où l’indice PMI des services a accéléré à 59,4 en mars, après 56,7 en février (57,5 attendus), à son rythme le plus soutenu depuis novembre 2021, probablement aussi grâce à un effet lié au tourisme, et l’indice PMI composite à 58,2, également un plus haut de 16 mois.

S&P Global note une relative baisse des indices PMI composite (52,8) et même services (55,7) en Irlande.

A lire aussi: