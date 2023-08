Le coup de frein de l’activité s’amplifie dans la zone euro

Le coup de frein de la croissance se confirme dans la zone euro. Le déclin de l’activité dans le secteur privé s’est même creusé plus que prévu en juillet, selon les données définitives de l’enquête PMI auprès des directeurs d’achats, inférieures à l’estimation flash. A la forte contraction dans le secteur manufacturier s’ajoute désormais un net ralentissement dans les services. «L’économie de la zone euro a entamé le deuxième semestre 2023 sur une note négative», a commenté dans un communiqué Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.

L’indice PMI des services dans la zone euro est passé de 52 en juin à 50,9 juillet, ce qui est inférieur à une première estimation à 51,1, selon les données publiées jeudi par S&P Global. Pour la première fois de l’année, la demande de services a fléchi, les consommateurs subissant les effets de la hausse des coûts d’emprunt et des prix. L’indice des affaires nouvelles est passé de 51,0 à 48,2.

L’indice composite, qui combine services et activité manufacturière, ressort à 48,6, soit un point bas depuis huit mois, contre 49,9 en juin, et une estimation flash à 48,9. L’enquête sur le secteur manufacturier, publiée mardi, montrait déjà que l’activité avait atteint en juillet son rythme de contraction le plus rapide depuis la crise pandémique du Covid début 2020.

Contraction du PIB

«Les PMI définitifs de la zone euro ont confirmé que les conditions économiques se sont détériorées en juillet, l’indice composite est compatible avec un PIB en légère diminution», estime Franziska Palmas, économiste senior Europe chez Capital Economics.

Alors qu’en Allemagne, en Italie et en Espagne, le secteur des services commence à ralentir, il est désormais en contraction en France. Et celle-ci a été un peu plus forte que prévu en juillet, la baisse des nouvelles commandes ayant pesé sur les entreprises.

L’indice PMI des services français s’affiche à 47,1 contre 48 en juin. En première estimation, il ressortait à 47,4. L’indice composite a aussi légèrement fléchi pour s'établir à 46,6, contre 47,2 points en juin.

«La détérioration de la conjoncture se poursuit dans le secteur des services français, l’activité ayant reculé pour un deuxième mois consécutif en juillet tandis que la demande affiche un niveau faible, notamment étrangère», a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

En Allemagne, l’indice des services a reculé à 52,3 en juillet après 54,1 en juin, dépassant cette fois légèrement la première estimation qui l’avait donné à 52. «Cependant, la croissance s’essouffle clairement en raison des tendances à la récession dans le secteur manufacturier», commente l’économiste. L’indice PMI composite est passé en contraction, en recul de 50,6 à 48,5. «Le risque de voir l’ensemble de l'économie tomber en récession au second semestre a clairement augmenté», a souligné Cyrus de la Rubia.

A lire aussi: