«Le ralentissement de l’activité n’est pas assez intégré dans les prix du crédit»

L’Agefi : Vous favorisez les titres notés AAA, tandis que le reste des gérants se positionnent sur des notations plus basses. Pourquoi ?

Stefan Isaacs : Ces titres devraient résister au ralentissement de l’activité européenne liée aux hausses de taux, et proposent par ailleurs des rendements intéressants. Ainsi, nous n’anticipons qu’une récession légère en Europe, mais même un tel scénario n’est pas suffisamment reflété dans les niveaux de prix actuels des actifs moins bien notés. Nous nous exposons aux titres adossés aux actifs (ABS) et aux créances résidentielles (RMBS), ainsi qu’aux obligations sécurisées. Il s’agit certes de titres avec une liquidité plus faible, mais la prime d’illiquidité qu’ils embarquent nous semble, aujourd’hui, assez élevée pour justifier de s’y exposer. Les tranches les plus seniors des CLO, sur lesquelles nous investissons également, offrent un rendement équivalent à Euribor +200 points de base.

Quel est votre positionnement ?

Certains segments moins bien notés offrent aussi des opportunités : la dette immobilière, par exemple, dont les prix ont chuté avec les inquiétudes sur les perspectives du secteur. De même, les dettes bancaires européennes ont souffert par contagion des tensions sur les banques régionales américaines, alors que la situation n’est pas la même, et le risque est désormais bien rémunéré sur ce segment en Europe.

Enfin, nous pouvons aussi aller chercher du rendement additionnel sur les hybrides corporates investment grade notés A, pour lesquels la qualité de crédit est suffisante. De nouvelles émissions ont eu lieu en avril et ont permis de déployer une partie de notre cash détenu en portefeuille.