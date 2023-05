«Le ralentissement américain et le niveau des taux guident nos anticipations à la baisse sur le dollar-yen»

L’Agefi : Est-ce la communication toujours assez «hawkish» de la Banque centrale européenne (BCE) qui vous amène à anticiper l’euro-dollar à 1,14 dans les prochains mois ?

Nicolas Forest : La Réserve fédérale a mené un resserrement monétaire drastique au cours des douze derniers mois, et les premières victimes apparaissent au sein du secteur bancaire. Les données macroéconomiques témoignent d’un réel ralentissement aux Etats-Unis et d’un processus de désinflation. Les marchés anticipent ainsi des baisses de taux, ce qui a pesé sur le dollar. Du côté européen, l’économie semble en meilleure posture qu’anticipé. Et l’inflation plus persistante est jugée encore trop élevée par la Banque centrale européenne (BCE), laissant la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux dans les mois à venir. La désynchronisation des deux économies et le différentiel de taux devraient soutenir l’euro, ce qui nous amène à anticiper l’euro-dollar à 1,14 dans les six prochains mois.

Confirmez-vous que vos anticipations sur le dollar-yen n’impliquent pas d’évolution sur le contrôle de la courbe japonaise ?

En décembre dernier, la Banque du Japon (BoJ) avait surpris en élargissant sa fourchette de fluctuations du taux 10 ans. Même si les perspectives d’un changement radical de politique monétaire s’amenuisent suite au nouveau gouverneur, nous pensons toujours que la courbe japonaise restera sous contrôle, mais potentiellement dans une fourchette un peu plus large au cours des six prochains mois. Ce sont davantage le ralentissement économique américain et le niveau des taux des obligations américaines qui guident nos anticipations sur le dollar-yen. Et d’un point de vue valorisation enfin, la devise apparaît relativement bon marché.

