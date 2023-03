Le marché se prépare à une hausse des dégradations de notations

Plus quel’impact de la hausse des taux sur les entreprises, le véritable risque pour les marchés est celui des dégradations des notations de crédit qui commencent à se profiler. Fitch Ratings a fait état dans une note d’une progression des rétrogradations au quatrième trimestre au niveau mondial supérieure aux rehaussements de notations. «Les dégradations se sont concentrées sur les émetteurs de catégorie spéculative, qui sont généralement plus sensibles au ralentissement économique, à l’inflation élevée et à la hausse des taux d’intérêt», soulignent ses analystes. Même constat pour S&P qui observe en décembre deux fois plus de dégradations (63) que de rehaussements, en raison principalement des émetteurs high yield (58). Cette tendance ne fait, selon l’agence, que commencer. «Les biais de notation pointent vers un risque de dégradation continue à venir, relèvent-ils dans une note. Le biais négatif a légèrement augmenté, à un peu plus de 14% en décembre, tandis que le biais positif s’est maintenu à 9%. Par région, l’Europe et l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient, l’Afrique ont enregistré les plus fortes augmentations de leurs biais négatifs.» La distribution des perspectives de crédit reste stable chez Fitch (12% de perspectives négatives et 8% positives au 31 décembre 2022). «Cependant, l’affaiblissement des conditions macroéconomiques pourrait peser sur les performances opérationnelles et les tendances récentes de révision des notes et des perspectives impliquent un certain risque de baisse, en particulier en Amérique du Nord et en Europe du Sud», préviennent-ils.

Cette tendance rompt avec l’évolution en 2022. «Pour l’instant il n’y a pas eu véritablement d’inversion entre relèvements et dégradations de notations, sur le high yield euro, notamment, remarque Olivier Becker, gérant obligataire chez Corum Butler. Hormis des situations très spécifiques comme Atalian ou Adler.» La tendance toujours positive en 2022 s’explique en partie par la réaction sévère des agences après mars 2020 en pleine crise du Covid tandis que les rehaussements ont été plus longs, jusqu’à aujourd’hui. Le gérant s’attend pourtant à une hausse des dégradations. «Il y a une forte corrélation entre la baisse des indices PMI en zone de contraction et la hausse des dégradations de notations avec un décalage en moyenne de neuf mois», poursuit-il. Les indices PMI en zone euro ont basculé en juillet 2022 sous 50, niveau qui sépare la contraction et l’expansion d’activité, il faut donc s’attendre à un vague de dégradations à la fin du premier trimestre cette année. «Ce n’est pas étonnant car les cash flows et les marges des entreprises vont être sous pression en raison de la hausse des prix des matières premières et des coûts de financement à un moment où la croissance va être moins forte», poursuit-il.

Pour les analystes de S&P, la combinaison du ralentissement de la croissance et de l’augmentation des coûts de financement pèsera sur la qualité du crédit, les entreprises dont la qualité de crédit est basse risquant d’être mises à l'épreuve. «Nous nous attendons à une hausse des dégradations des notations dans un contexte de ralentissement économique et de baisse des résultats des entreprises, et donc à une augmentation des fallen angels, contrairement à ces deux dernières années», ajoute Kareena Moledina, gérante marché crédit chez Janus Henderson, qui s’attend à un écartement des spreads et reste neutre sur le high yield. Mais il ne devrait pas y avoir de vague de rétrogradations, dit-elle car les fondamentaux des entreprises restent bons. Un avis largement partagé.

Pas de vague de rétrogradations

«Nous ne nous attendons pas non plus à une catastrophe», affirme Olivier Becker. Hormis quelques secteurs à risque, bien identifiés par le marché, car sensibles à la hausse des prix de l’énergie, comme la chimie, l’acier ou le packaging, ou par la hausse des taux en raison de leur levier élevé, comme l’immobilier, la plupart des secteurs n’affichent pas pour l’heure de signe de dégradations fortes. Outre le risque de récession sévère qui s’éloigne, le gérant de Corum Butler relève que les entreprises sont actives pour refinancer leurs échéances à venir et repousser les prochaines échéances via notamment des opérations d’amend and extend et grâce à la réouverture du marché primaire. «Avec le ralentissement, une hausse des dégradations de notations paraît logique, ajoute Vincent Marioni, responsable de la gestion crédit chez Allianz GI. Toutefois un certain nombre d’émetteurs ont une certaine marge sur leurs ratios de crédit, d’autant que les résultats ne se dégradent que très lentement. Et elles ont aussi des solutions pour renforcer leurs bilans (réduction du dividende, émission d’obligation convertible voire augmentation de capital).» Basculer en high yield coûte cher dans le contexte actuel de taux, ce qui est une incitation forte pour éviter la dégradation. Même si la baisse récente des spreadsrend les coûts de financement moins chers et la réouverture du marché primaire est une bouffée d’air pour les émetteurs, selon le gérant d’Allianz GI.

Le marché intègre en grande partie ce scénario de dégradations des notes. C’est le cas sur le marché américain sur lequel 135 milliards de dollars d’obligations notées BBB-, à la limite du high yield, sur un total de 800 milliards, traitent déjà avec un spread supérieur aux émetteurs BB, relève Syed Zamil, stratégiste chez Insight (qui gère une stratégie consacrée aux fallen angels), qui ne s’attend pas non plus à une vague importante de dégradations en raison de la solidité des fondamentaux des entreprises. Depuis un an, 170 milliards d’obligations ont déjà été dégradées par au moins une agence de notation en high yield. «Le marché intègre en grande partie un scénario de soft landing, donc de vague limitée de dégradations, poursuit Vincent Marioni. Si au final, la récession est plus sévère que ne l’anticipe aujourd’hui le marché, l’histoire sera bien différente.»