Le marché primaire high yield euro tente de repartir

Les émetteurs high yield (HY) veulent aussi profiter de l’accalmie sur les marchés. Quatre entreprises ont lancé des émissions d’obligations cette semaine pour près de 2,5 milliards d’euros : le groupe pharmaceutique Gruenenthal, le groupe de chimie Cabb, le spécialiste des loteries Allwyn et le groupe britannique d’hôtellerie Travelodge.

Depuis l’annonce des difficultés de Silicon Valley Bank (SVB) IHO Verwaltungs (Shaeffler Group) et Nexans (formats SLB) avaient été les deux seules émissions HY sur le marché euro. Avant cela, Azelis avait émis le 8 mars et Teva début mars.

Depuis le début de l’année, 15 milliards d’euros ont déjà été placés sur le haut rendement en euros, soit plus de la moitié du montant émis en 2022. «Ces opérations sur le primaire HY sont une bonne nouvelle après une année 2022 très peu active, d’autant que nous avons eu de la collecte sur les fonds, relève Olivier Becker, spécialiste HY chez Corum Butler. Nous pouvons ainsi déployer nos liquidités sur des entreprises qui réussissent leur refinancement et améliorent donc leur profil de crédit, avec en plus des rendements offerts sont attractifs.»

«Après les turbulences du marché consécutives à SVB et Credit Suisse, nous avons assisté à un rallye très constructif ces dernières semaines», observe Diarmuid Toomey, responsable Strategic Capital Markets EMEA chez Deutsche Bank. Rassurés par l’apaisement des tensions sur le système bancaire, les investisseurs se sont focalisés sur les bonnes nouvelles, ce qui s’est traduit par une baisse des spreads de crédit (revenus à 420 points de base pour le HY). La meilleure visibilité sur l’action des banques centrales, le fait qu’il n’y a plus de mauvaises surprises sur l’inflation et que la croissance et l’emploi restent favorables rassurent. Un tel contexte s’avère plus favorable pour le marché et les actifs les plus risqués comme l’obligataire HY.

Rendement de 7,5%

«Même si les rendements restent élevés sur l’univers HY euro, les émetteurs veulent profiter de cette fenêtre d’opportunité après avoir hésité en début d’année», affirme Olivier Becker. Le rendement est de 7,5% pour le marché HY euro. Il y a un vrai risque pour ces entreprises à attendre pour refinancer leurs prochaines échéances. Celui d’être face à une nouvelle situation de stress sur les marchés, en raison des banques ou d’autres, et de se retrouver devant un mur de refinancement (dettes arrivant à échéance en 2024). «C’est une saine gestion que d’anticiper ces refinancements», souligne Olivier Becker qui a participé à l’émission proposée par Gruenenthal et mise à prix mercredi.

Le groupe familial allemand, noté dans les BB, a émis 300 millions à 7 ans (non call 3 ans) avec un coupon dans le bas de fourchette 6,75%-7%. Un prix en ligne avec la courbe secondaire de l’émetteur. Les fonds levés doivent servir en partie au refinancement d’un prêt relais pour l’acquisition de Nebido à Bayer. Olivier Becker souligne néanmoins que compte tenu de la forte demande, le taux de service lors de l’émission a été bas. Le fait que Gruenenthal émette sur une maturité plus longue qu’à l’accoutumé (au lieu des 3 à 5 ans généralement placés depuis le début de l’année, hormis pour Iliad et Teva) est aussi un signe de confiance.

Allwyn, qui a lancé une émission de 1,3 milliard équivalents euros pour refinancer notamment une licence de loterie au Royaume-Uni, propose deux obligations à 6 ans en euros et dollar et une à 7 ans en euros. L’opération, qui a été présentée aux investisseurs, est en cours. De même que l’émission de Travelodge. L’opération initiée par Cabb était en cours de pricing jeudi. Les 670 millions d’euros visés, pour un refinancement de dette, étaient proposés en deux tranches à taux fixe et à taux variable à un rendement de 9% et à Euribor 3 mois+525 points de base pour une note de crédit B.

«Pour l’instant, les émetteurs qui se présentent sur le marché sont déjà connus des investisseurs, poursuit le gérant de Corum Butler. Il n’y pas eu de nouvel émetteur. Maintenant il va falloir surveiller le résultat des trois opérations initiées par Cabb, Allwyn et Travelodge qui sont des dossiers plus compliqués que Gruenenthal. Un bon accueil et une bonne performance sur le marché secondaire seraient une bonne nouvelle pour d’autres candidats.» Si à court terme, Diarmuid Toomey se dit constructif, il estime qu’à «plus long terme, le marché reste préoccupé par le potentiel d’implications négatives des augmentations importantes des taux sans risque de l’année écoulée, mais la profondeur de ces problèmes et le calendrier restent incertains et nous conseillons clairement aux émetteurs de profiter de cette fenêtre d'émission attractive.»