Le marché primaire fait le plein d’émissions

Quelle rentrée sur le marché primaire obligataire crédit ! Que ce soit en dollar ou en euro, les entreprises non financières sont venues en force depuis la dernière semaine d’août, profitant d’une baisse de la volatilité après un mois d’août compliqué, et avant les importantes réunions de la Banque centrale européenne (BCE) cette semaine et de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine prochaine.

Sur le marché euro, les corporates font jeu égal avec les financières. Depuis le 21 août, date de la première émission depuis le mois de juillet, avec Volvo, les entreprises non financières ont placé plus de 36 milliards d’euros d’obligations, non loin des anticipations des banquiers autour de 40 milliards pour l’ensemble du mois de septembre. «La demande de crédit n’a finalement pas été affectée par la volatilité sur les marchés de taux en août», observe François Bleines, responsable de l’origination et syndication obligataire chez Deutsche Bank qui relève le démarrage fort dès la deuxième quinzaine d’août avec les émissions d’E.On puis de Volvo. Malgré des spreads serrés, les livres d’ordres étaient largement couverts. «Les investisseurs étaient présents, poursuit-il. Il y avait eu pas mal de cessions sur le marché secondaire pour libérer de la place pour le primaire afin de capturer cette offre de papier et les primes d’émission offertes.»

Au total, on dénombre 35 émetteurs sur le marché primaire ces trois dernières semaines avec plusieurs opérations multi-tranches, attirant une importante demande, y compris sur des maturités désormais plus longues (jusqu’à 12 ans). Outre quelques émissions high yield, la grande majorité a été réalisée par des sociétés notées investment grade.

Les rendements offerts, dans la plupart des cas autour de 4%, continuent d’alimenter la demande des investisseurs. L’émission du groupe pharmaceutique allemand Sartorius a enregistré le plus gros carnet d’ordres cette année avec une demande de près de 19 milliards d’euros pour 3 milliards offerts sur quatre tranches. L’émission à 12 ans a même été sur-souscrite sept fois.

Capacité de financement

«La dynamique du marché primaire, notamment ces dernières semaines, démontre la capacité de financement du marché euro, ajoute François Bleines. Nous sommes dans une bonne année, d’autant que c’est aussi le cas pour la plupart des autres grandes devises.» Le marché euro offre désormais la capacité de lever des tailles d’opération importantes sans besoin d’aller sur le marché américain qui offre traditionnellement le plus de liquidité et de profondeur de marché. Par exemple, le groupe de luxe Kering a pu émettre 3,8 milliards d’euros sur quatre tranches, dont deux à long terme (8 ans et 12 ans), avec des primes d’émission relativement serrées. «C’est très positif pour le marché avec un fort appétit de la part des investisseurs», poursuit le banquier.

Malgré l’activité primaire soutenue, le marché ne montre pas pour le moment de signe d’indigestion. Les spreads sur le marché secondaire n’ont pas été sous pression. Toutefois, en fonction des conditions de fixation des prix d’émission, les livres d’ordres ont pu nettement se réduire, sans remettre en cause, pour autant, le succès de l’opération. «L’exécution des transactions sur le marché obligataire euro a radicalement changé avec le retrait progressif du marché primaire de la BCE. Désormais, nous dépendons davantage de la demande des investisseurs qui ont plus de poids sur le marché qu’il y a deux ans, avec pour conséquence une augmentation des primes d’émission», indique Antoine Baudron, co-responsable des marches de capitaux pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez MUFG Securities. Et quand les émetteurs sont très agressifs dans la fixation du prix et réduisent trop la prime d’émission, surtout quand la taille de la transaction est importante, cela a un véritable impact sur le livre d’ordres. «Les investisseurs sont très disciplinés», relève le banquier.

La banque japonaise est devenue cette année l’un des principaux teneurs de livre auprès des émetteurs français. Le gros des transactions qu’elle exécute avec des corporates hors Japon se fait désormais en euros et en dollars, non plus en yens comme par le passé. «Nous avons beaucoup grossi en France sur ce marché. Nous bénéficions de notre relation historique avec ces émetteurs et de la taille de notre bilan. Le Brexit a été un changement majeur, car cela nous a amenés à transférer nos activités d’origination avec toute notre clientèle européenne de Londres à Paris, ce qui nous a rapprochés de nos clients.»

Taux d’équilibre

Cette prime d’émission, qui est en moyenne de 20 pb cette année, est toutefois moins volatile qu’en 2022, du fait d’un contexte d’incertitude sur la trajectoire des taux. «Les investisseurs réclamaient une prime conséquente pour compenser le risque de taux. Avec la stabilisation des taux de swap autour de 3% pour la maturité 10 ans, qui semble être considéré comme un taux d’équilibre par le consensus de marché, la prime est moins élevée et plus stable, ce qui incite davantage les entreprises à émettre.» Des entreprises qui peuvent par ailleurs préempter plus facilement des émissions en raison de la remontée des taux court terme. Avant, les entreprises hésitaient à lever des fonds dont elles n’auraient pas tout de suite besoin, car elles payaient jusqu’à 50 points de base pour les détenir. Là, elles sont rémunérées pour attendre, vu le niveau des taux courts. Ce qui explique aussi cette forte activité sur le primaire.

Le marché devrait rester soutenu. «Les entreprises ont d’importants besoins en termes d’investissement et nous anticipons aussi une reprise des transactions de fusions-acquisitions», estime Antoine Baudron qui se dit peu inquiet d’un risque d’indigestion du marché compte tenu de la forte demande des investisseurs. Même si les banquiers relèvent un montant de transactions en attente élevé, l’activité pourrait ralentir à l’approche des réunions de banques centrales, mais aussi de la période de silence imposée aux entreprises avant la publication de leurs résultats trimestriels. «L’offre de papier pourrait ralentir alors qu’une grande partie du montant anticipé pour septembre a déjà été émis, ajoute le banquier de DB, qui anticipait 50 milliards sur le mois. Le marché pourrait aussi être plus prudent avec un risque d’écartement sur les spreads du fait de l’activité soutenue sur le primaire et de l’incertitude des chiffres économiques qui se répercuteront très certainement sur le marché secondaire. Mais nous ne voyons pas d’indigestion du marché. Simplement des investisseurs un peu plus sélectifs après avoir fait le plein sur le primaire.»

A lire aussi: