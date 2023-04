Le marché primaire corporate a calé avec les banques

Sans la crise des banques régionales aux Etats-Unis et le sauvetage express de Credit Suisse, le marché primaire corporate euro aurait sans doute réalisé un début d’année aussi dynamique qu’en 2021. Le montant émis en janvier et février derniers promettait un bon premier trimestre 2023.

Mais les craintes entourant le système bancaire ont mis un coup d’arrêt à cette dynamique. Après les difficultés de Silicon Valley Bank (SVB) aux Etats-Unis, le marché primaire euro s’est gelé jusqu’à la semaine passée qui a vu une reprise des transactions avant la saison des résultats du premier trimestre et la semaine de Pâques, traditionnellement moins active.

Résultat, à fin mars, le montant émis par des entreprises investment grade (IG) sur le marché euro est en retrait de 10% par rapport à l’an dernier, à 84 milliards d’euros, alors qu’en 2022 le marché était perturbé par la guerre en Ukraine et la hausse des taux. L’an dernier, les émetteurs high yield (HY) avaient été particulièrement affectés par un marché à fenêtres. Depuis le début de l’année, après un démarrage poussif, ce segment du marché, bien qu’en net retrait par rapport à 2020 et surtout 2021, une année exceptionnelle pour le HY, le marché primaire progresse de plus de 10% par rapport à 2022 à la même période à près de 15 milliards d’euros d’émissions.

Les émetteurs HY sont restés actifs malgré la forte volatilité sur les marchés et le net écartement des spreads de crédit revenus à 480 points de base (pb) en mars. Cela montre que le marché n’est pas fermé, selon Juan Valencia, stratégiste chez Société Générale.

Après l’émission de 400 millions d’euros de SLB (sustainability linked bond) de Nexans à 5 ans, IHO Verwaltungs, la holding de l’équipementier allemand Schaeffler, est venue émettre 300 millions d’euros 5 ans également sur une souche SLB placée juste une semaine plus tôt, une dette PIK. Mutares a également opéré un refinancement en pleine tourmente sur les banques. Lundi, Telecom Italia (TIM) a lancé une émission de 400 millions sur une souche existante pour le refinancement de sa dette court terme.

Forte demande

Les émetteurs IG ont également été actifs avec une dizaine de transactions et une forte demande de la part des investisseurs. Les taux de souscriptions ont de nouveau dépassé trois fois l’offre en moyenne avec des demandes ayant parfois été supérieures à cinq fois. Une évolution par rapport à la période d’avant SVB qui avait vu une baisse de la demande en parallèle du resserrement des spreads et de la décollecte sur les fonds de dette corporate.

Cette forte demande a de nouveau permis des resserrements importants des spreads à l’émission avec dans le cas de Schneider Electric un pricing étale par rapport à la courbe des taux midswaps pour une émission à 2 ans de 750 millions d’euros. En janvier, Schneider avait émis une obligation à échéance 2034 avec le même coupon de 3,375% que celle nouvellement émise. Entre les deux, les taux ont nettement progressé.

Une part importante des émissions l’a été dans un format ESG, à l’instar des deux premiers mois. Depuis le début de l’année, 28% des montants émis sur le marché IG corporate euro l’ont été dans un format vert ou SLB (dont la moitié des émissions réalisées par des utilities).

Le retour des émetteurs américains et britanniques

L’autre tendance marquante de ce début d’année a été le retour des émetteurs américains mais aussi britanniques sur le marché euro. Si les entreprises françaises sont redevenues au premier trimestre les plus importants émetteurs, elles le sont à égalité avec les sociétés américaines.

La semaine passée, General Mills (750 millions d’euros) et Harley-Davidson (700 millions) sont venus grossir leurs rangs. Pour ce dernier, il s’agissait de la première émission depuis trois ans en euros avec un carnet d’ordres de près de 5 fois l’offre. «Nous nous attendons à ce que les marchés s’améliorent au cours des prochaines semaines, et à mesure que la saison des résultats avance, à un retour des gros volumes, les entreprises et les banques voulant rattraper le temps perdu», anticipe Juan Valencia. La plupart des banques s’attendent cette année à une hausse des volumes d’émissions par rapport à 2022.