Le marché high yield redécouvre le dividend recap

Les conditions favorables de marché ont permis une accélération des émissions de dette high yield. Plusieurs émetteurs ont déjàtesté le marché en janvier. Désormais les opérations les plus compliquées commencent à émerger sur le marché euro comme des refinancements de LBO ou des dividend recaps. Le groupe danois Scan Global Logistics projette une émission de 765 millions en équivalents dollars (dont 450 millions d’euros) pour le refinancement de la dette d’acquisition par CVC. La première opération de ce genre cette année.

L’émission annoncée par la société de prêt-à-porter haut de gamme française Isabel Marant lundiest également un test pour le marché HY euro. Il s’agit de la première levée de dette depuis un an servant en partie à une remontée de cash à l’actionnaire. Sur 250 millions d’euros d’obligations nouvelles à échéance 5 ans, 181 millions doivent refinancer son obligation unique arrivant à échéance en 2025, tandis que 60 millions doivent permettre de rembourser un prêt subordonné notamment à l’actionnaire majoritaire, Montefiore Investment. «C’est quand même étonnant de relancer ces opérations avec un dossier de ce type dans le secteur de la distribution, qui a été très secoué sur le marché l’an dernier, de petite taille et faiblement noté», souligne Akram Gharbi, responsable de la gestion HY chez La Française.

Isabel Marant est noté B par S&P et B2 par Moody’s. «Le sponsor aurait pu se contenter du refinancement de son obligation et réémettre plus tard pour le ‘dividend recap’», poursuit le gérant. L’émetteur veut profiter des conditions favorables de marché alors que l’émission a sans doute été pré-placée auprès des détenteurs actuels de la souche 2025. L’entreprise affiche un levier bas et de bons résultats financiers. «Dans un marché plus compliqué, c’est le genre d’opérations qui ne passe pas, quel que soit le rendement offert», affirme Benoit Soler, gérant chez Keren Finance. Les investisseurs n’apprécient pas les remontées de cash quand la visibilité est faible. Mais pour Benoit Soler, cette opération ne peut être considérée comme un test pour d’autres émetteurs. «C’est un petit émetteur et une petite émission», juge-t-il. L’opération est proposée sur la base d’un rendement de 8,25% (guidance), jugé peu attractif en relatif de la cyclicité de l’activité, selon Benoit Soler. Le coût du prêt de l’actionnaire serait de l’ordre de 8%. L’obligation émise en 2020 portait un coupon de 6,625%.

